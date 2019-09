Bizonytalanságban hagyta a Fed a piacokat

A várakozásoknak megfelelően kamatot csökkentett az Egyesült Államok jegybankjának szerepét ellátó Federal Reserve (Fed). A testület ezzel együtt sem adta meg azt a stabilitást, amit a piaci szereplők reméltek, az amerikai monetáris politika továbbra is adatfüggő, és sok minden múlik a Fehér Ház által kiváltott kereskedelmi hadakozáson is.

Finoman szólva vegyes reakciókat váltott ki az Egyesült Államok jegybankja, miután a Federal Reserve (Fed) a prognózisoknak megfelelő kamatdöntést hozott, de nem tudott egyértelmű iránymutatást adni szeptemberi kamatdöntő ülését követően a jövőre nézve.

A Fed az alapkamatot 25 bázis ponttal 1,75-2 százalékos sávba mérsékelte. Ezt megelőzően több ellentmondásos szempontot kellett mérlegelnie a döntéshozó testületnek, és az ellentétek a döntéshozó testületben látszólag megmaradtak.

A Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) megállapította:

Az USA munkaerőpiaca változatlanul erős, a gazdaság mérsékelten, de növekszik.

A háztartási költés növekedése mellet a vállalati beruházások és az export visszaesett.

Éves alapon vizsgálva az infláció összességében elmarad a 2 százalékos céltól.

A piaci szereplők által is várt kamatcsökkentés a Fed szerint tükrözi a stabil növekedési kilátásokat miközben megmarad a magas foglalkoztatási szint, egyben a világgazdasági terepen mutatkozó kockázatokat is tükrözi. A szavazás nem volt egységes, volt, aki nagyobb vágást szeretett volna, több tag a kamatszint tartása mellett foglalt állást.

Menet közben kiderül

Jerome Powell Fed elnök az ülést követően elmondta, a Fed változatlanul alapvetően stabil teljesítményt vár az amerikai gazdaságtól, de "nehéz időket élünk", a világgazdasági helyzet az amerikai monetáris politikát is befolyásolja. Ebbe beletartozik a brexit, a lassuló európai növekedés, csakúgy, mint a kereskedelmi háború és a Kínával szemben hatályba léptetett védővámok hatása.

Nincs beleszólásunk a gazdaságpolitika alakításába, de figyelembe kell vennünk ezeket a tényezőket is

-mondta Powell.

Igyekezett eloszlatni a félelmeket, hogy a Fed elveszítette az irányítást, miután a héten többször is be kellett avatkoznia és likviditást kellett biztosítania a bankpiacnak, ahol egyszer csak elfogyott a rendelkezésre álló dollár.

Mindez Powell szerint egy előre tudott adófizetési elszámolás miatt adódhatott, ahol a pillanatnyi pénzmozgást a piac túlreagálta, ezért szálltak el rövid időre a rövidtávú kamatok. A Fed elnök szerint erre is jobban fognak figyelni a jövőben és biztosítják a megfelelő likviditási tartalékokat a zavartalan piaci működéshez.

Senki sem boldog

Az első reakciók alapvetően csalódást mutattak, leginkább azért, mert se a Fed állásfoglalása, se Powell kommentárja nem adott kellően szilárd iránymutatást. A nyári kamatcsökkentést követően is sok kritika kérte a jegybankelnököt, amiért nyitva hagyta a további kamatpálya kérdését, és most is ez történt. Powell szerint a Fed éberen figyel, döntéshozatalát viszont továbbra is a beérkező makrogazdasági adatok határozzák meg, nincs előre lefektetett kamatpálya.

A Federel Reserve zavaros üzenetet küldött azzal, hogy megemelte a GDP előrejelzését, miközben aggodalmát fejezte ki a kilátásokról, de figyelmen kívül hagyta a legutóbbi megugrást az inflációban

- kommentálta a kamatdöntést James Knightley, az ING vezető nemzetközi közgazdásza. Ő is, mint az első reagálók közül többen megjegyezte, hogy a Fed szavazó tagjai megosztottak, többen alapvetően máshogy látják a gazdasági helyzetet.

Kevésbé meglepő mód Donald Trump elnök sem örült a döntésnek. A Twitteren ezúttal is kifogásolta, hogy nem vágott nagyobbat a Fed, és Powellt személyesen is kikezdte, amiért "szörnyen kommunikál".

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No "guts," no sense, no vision! A terrible communicator! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. szeptember 18.

Powell ezúttal is lerázta a kritikát, noha Trump az elmúlt időben többször sértegette a Fedet amiért nem csökkenti jobban a kamatokat, legutóbb már negatív rátát szorgalmazott.

Tovább kell lazítani



Ugyan Powell semmi konkrétat nem mondott, az ING közgazdásza szerint mindenképp további kamatcsökkentésre lesz szükség. James Knightley szerint a legújabb világgazdasági makroadatok a növekedés további lassulására utalnak, az Európai Központi Bank pedig hiába jelentett be gazdaságélénkítő lépéseket, ez önmagában még kevés.

Az ismert geopolitikai és gazdasági problémák mellé ráadásul új tényezőként megjelent az olaj ára, miután a hétvégi támadás megroppantotta Szaúd-Arábia kitermelését. A Fed döntését megelőzően a semmiből érdemi valószínűsége lett annak is, hogy az olajára emelkedése miatti inflációs hatásra való tekintettel elmarad a biztosra vett kamatvágás. Ez nem is bizonyult teljesen alaptalan előrejelzésnek, a Fed döntéshozó testületében is jelen volt ez az álláspont.