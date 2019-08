Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Biztonságosnak tűnő munkahelyek, ahol magasabb a rák kockázata

A biztonságosnak tűnő munkavégzés is lehet veszélyes, az észrevehetetlen káros hatások miatt. Íme, néhány veszélyes állás egy listán meglepő tényekkel.

A szénbányászat és a tűzoltás jól ismert betegségek vagy fokozott egészségügyi kockázattal járó hivatások. A biztonságosnak tűnő munkavégzés is lehet veszélyes, az észrevehetetlen káros hatások miatt. A Business Insider amerikai lap felsorolt tíz foglalkozást, amelyeknél magasabb a rák kockázata.

Pilóták

A JAMA Dermatology folyóiratban közzétett elemzés szerint a pilóták az átlagnál magasabb UV-sugárzásnak vannak kitéve a munkájuk során, ami növeli a bőrrák kockázatát. A vizsgálat szerint egy órán át ülve a gép pilótafülkéjében ugyanolyan mennyiségű UVA-sugárzást jelent a bőrnek, mint a szolárium használata 20 percig.

Életmentők/vízimentők

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állítása szerint a nap ultraibolya sugarai 10 és 16 óra között a legerősebbek. Ebben az időszakban a WHO azt ajánlja, hogy korlátozottan tartózkodjanak a szabadban, és alkalmazzanak legalább 15-ös faktorú fényvédőt. Az életmentőknek erre kevés lehetőségük van, ezért a munkájuk során könnyen bőrkárosodást szenvedhetnek. A Los Angeles-i vízimentők éves adománygyűjtést is szoktak tartani annak érdekében, hogy felhívják munkatársaik figyelmét az emlő és bőrrák kockázatára. A kilencvenes évek óta szűrőprogramokat indítottak az alkalmazottak körében, egy melanóma miatt elhunyt kollégájuk halálát követően.

Ülőmunka

Az amerikai munkavállalók 86 százaléka a cikk szerint egész nap íróasztalnál dolgozik, ez pedig rossz hatással van az egészségükre. Egy - még 2009-ben készült - tanulmány megállapította, hogy az ülőmunkát végző embereknél a rák és az általános halálozás aránya magasabb volt, még akkor is, ha naponta testmozgást végeztek.

Egy rákbetegséggel foglalkozó amerikai szervezet (American Cancer Society) is kapcsolatot talált a hosszú inaktivitás és a rák kialakulása között: az inaktív testhelyzetben napi 6 óránál többet dolgozó embereknél 19 százalékkal magasabb a halálozási arányt mértek, mint azoknál, akik átlagosan csak napi 3 órát ülnek.

Ez az adat nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ülés közvetlenül rákot vagy más betegséget okoz, de tény, hogy a kevesebb mozgás közvetve hozzájárul a betegségekhez.

Manikűrösök

Tanulmányok kimutatták, hogy a körömszalonokban több rákot okozó vegyszer van, mint az autószerelő műhelyekben vagy az olajfinomítókban. Az Environmental Pollution lapban idézett idei tanulmány megállapította, hogy a benzol sok szalonban megtalálható. A kutatók szerint emiatt az itt dolgozóknál fokozott a rák kockázata.

Az Egyesült Államok Munkahely-Biztonsági és Egészségvédelmi Igazgatósága (OSHA) azt ajánlja, hogy az üzlethelyiségek legyenek jól szellőztetve, rendelkezzenek megfelelő légcserével. A körömszalonban dolgozók pedig viseljenek hosszú ujjú inget, kesztyűt és maszkot.

Gazdák és más mezőgazdasági dolgozók

Egy Iowában és Észak-Karolinában végzett 2011-es tanulmány a mezőgazdasági termelőknél és családtagjaiknál bizonyos rákos megbetegedéseket a normálnál magasabb arányban diagnosztizált, mint más szakmákban. A kutatók szerint ennek oka a rovarirtók használata. A prosztatarák aránya 20 százalékkal magasabb volt a gazdálkodók körében, mint ezen államok többi lakosa között.

Tűzoltók

A tűzoltók veszélyes, akár életveszélyes körülmények között végzik munkájukat. Ráadásul a védőfelszerelésük ellenére károsítja egészségüket a belélegzett füst. Az amerikai Nemzeti Munkahely-Biztonsági és Egészségügyi Intézet (NIOSH) nemrégiben vizsgálta a rák kockázatát a tűzoltók körében. Megállapították, hogy 9 százalékkal magasabb a rákbetegségek előfordulása és 14 százalékkal pedig a rák okozta halálesetek aránya az amerikai átlaghoz képest.

Festők, mázolók

A festők a festékből származó gázoknak vannak kitéve. Ezek a gázok olyan vegyszereket is tartalmazhatnak, mint a rákkeltő benzol. Továbbá arzén is esetlegesen előfordulhat néhány festékben, ami a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség osztályozása szerint szintén rákkeltő. Azokat a festőket, akik nem viselnek védőmaszkot és egyéb védőfelszerelést, veszélyeztetheti bizonyos rákos betegségek kialakulása. Egy Új-Zélandon végzett tanulmány megállapította, hogy a festőknél nagyobb például a vesedaganat kockázata.

Gumigyártók

A Foglalkozási és Környezetgyógyászat folyóiratban közzétett kutatások szerint a gumiipar munkavállalóinál nagyobb lehet a tüdőrák és leukémia kockázata.

Építőmunkások

Az azbeszt komoly veszélyt jelenthet az építőmunkásokra, káros hatásai évekig nem észrevehetők. Az azbeszt egykor nagyon gyakorta használt anyag volt az építőiparban, például szigeteléskor, padlólapoknál és a tetőzsindelyeknél is. Az azbesztnek való kitettség - közli az OSHA - okozhat mezoteliómát és a gyomorrákot is.

Az azbeszt veszélyeiről a Napi.hu is írt korábban a magyarországi épületeken lévő azbesztartalmú tetőkről készült összefoglalójában. Az azbeszt, ha a tüdőbe kerül, akkor visszafordíthatatlan szövetburjánzás okozhat. Aki pedig jelentősebb mennyiségű azbesztport lélegzik be, azoknál kialakulhat az azbesztózis, a mezotelióma és a tüdőrák is.

Mivel ezeknek a betegségeknek a lappangási ideje akár 20-25 év is lehet, sokáig nem lehetett tudni, hogy az azbeszt milyen mértékben veszélyes az egészségre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előrejelzése szerint az azbeszt miatt évente 20-30 ezer ember betegedik meg az Európai Unióban, és ez még nem érte el a csúcsértéket. Az EU-ban 2030-ig várhatóan több mint 300 ezer ember fog meghalni elsősorban az azbeszt miatt kialakuló mezotelióma következtében.

Temetkezési Vállalkozók

A tartósítószerek használata - nevezetesen a formaldehid - gyakori bizonyos temetkezési szokásoknál. A formaldehid viszont növeli a rák kockázatát is, ezért az OSHA kötelezi az amerikai temetkezési vállalkozásokban dolgozókat a formaldehid-felhalmozódás ellenőrzésére.

