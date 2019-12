Börtönbüntetésekhez vezethet a vulkánkatasztrófa

Akár egy teljes évig eltarthat ameddig kivizsgálják az Új-Zélandon történt szerencsétlenséget, a több ember halálához vezető legutóbbi vulkánkitörést. A helyi vezetés szerint a vétkesek akár öt év börtönbüntetésre is számíthatnak. Úgy tűnik, az eset komoly károkat okozhat az ország turizmusában, ami leginkább épp a természeti kalandokra kíváncsi közeget célozza.

Börtönbüntetésre számíthatnak azok a felügyeleti személyek, akik joggal felelőssé tehetők a legutóbbi vulkánkitöréses szerencsétlenség miatt Új-Zélandon, ami miatt legalább 16-an meghaltak, két embert eltűntként tartanak nyilván, és további 26-an még most is kórházi ápolásra szorulnak - írja a Reuters.

A váratlan vulkánkitörést követő mentési munkák még most is zajlanak, illetve mostanra már elkezdődnek a vizsgálatok is. Jacinda Ardern miniszterelnök bejelentése szerint a vizsgálat akár egy évig is eltarthat, akik felelőssé tehetők, amiért turisták járkálhattak egy aktív vulkán környékén akár öt évig tartó elzárással is büntethetők.

A wellingtoni kormány a helyi vállatok megsegítésére létrehozott egy 3,2 millió dolláros gyorssegély alapot. A White-sziget, maori nevén Whakaari kifejezetten népszerű célpont a természeti kalandot kereső turisták körében, az ottani vállalkozóknak nyilván fájdalmas kiesést jelent a vulkánkatasztrófa. A segélyt elsősorban Whakatane városában oszthatják szét, ez a kiindulási pontja a legtöbb kirándulóútnak.

A következmények várhatóan messzebbre mutatnak. A sérültek és hozzátartozók a világ különböző országaiban indíthatnak pereket Új-Zéland ellen, és mivel komoly aggályok merültek fel a helyi hatóságok rátermettségéről, akár országos szinten is visszaesés várhat a turizmusra.

A vizsgálatnak azt kellene megállapítania, hogy miért nem tudták a hatóságok, a műszeres megfigyelések adatait figyelő szakemberek megmondani, hogy a vulkán hamarosan ki fog törni. A vélemények megoszlanak, az is kiderülhet, hogy senki nem hibáztatható, mivel nem lehet pontosan megjósolni, hogy egy aktív vulkán mikor fog kitörni.