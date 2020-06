Borús képet rajzoltak az elemzők - problémák a németeknél

A munkanélküliség további növekedését várják Németországban a járványügyi korlátozások miatt bekövetkezett helyzetben vezető német pénzintézetek gazdasági elemzői.

"A munkanélküliek száma az elkövetkező hónapokban az újabb elbocsátások és a felvételek csökkenése miatt emelkedni fog" - mondta Fritzi Köhler-Geib, a KfW állami fejlesztési bank vezető közgazdásza.



Szerinte az elkövetkező hónapokban meg kell gátolni, hogy a kialakuló munkanélküliség ne okozzon tartós hátrányt és így ne állandósulhasson. Ez különösen igaz a fiatalabb, szakképzetlen generációkra. A járványvédelmi helyzetben ugyanis a szakképzés nemcsak gazdasági korlátokba ütközik, hanem olyan gyakorlati nehézségekbe is, mint a távolságtartási előírások.



Az Allianz-csoport közgazdásza, Katharina Utermöhl szerint is a munkanélküliség további növekedésére kell számítani Németországban. Számos vállalat egyszerűen képtelen lesz elkerülni kapacitásának (elbocsátásokkal járó) csökkentését, sőt, sok esetben még a csődöt sem. A szakértő úgy látja, Németországban nagyjából minden ötödik részmunkaidős alkalmazottnak a munkanélkülivé válás veszélyével kell szembe néznie. Az Allianz számításai szerint 2021 végéig Németországban a 2019-eshez képest 12 százalékkal emelkedik majd meg a vállalti csődök száma elsősorban a járványvédelmi korlátozások következményei miatt. Utermöhl úgy látja, hogy az idei negyedik negyedévben a bejelentési kötelezettség határideje miatt megszaporodik majd a benyújtott csődvédelmi kérelmek száma. "Csődeljárást elkerülni pedig ésszerűen csak kapacitáscsökkentéssel lehet" - tette hozzá Utermöhl.



A Deutsche Bank közgazdásza, Marc Schattenberg pedig azt mondta, bár a kilátások az utóbbi időszakban valamelyest javultak, ez egyáltalán nem ad okot a fellélegzésre. A gazdasági teljesítménynek még ezzel együtt is legalább 9 százalékos csökkenésére kell számítani az idén. Az exportorientált ágazatok, mint a gépgyártás és az autóipar nehézségei pedig egyelőre nem enyhülnek. A Deutsche Bank szerint júniusban mintegy hárommillió munkanélkülivel lehet számolni Németországban, ami 180 ezres növekedés az előző havihoz képest. A részmunkaidős foglalkoztatottak száma május végén közel nyolcmillió volt.