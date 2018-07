Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj a használtautó-piacon - szigorítana az EU

Milliós nagyságrendű veszteséget szenvednek el a Nyugat-Európából importált használt autók vásárolói a kilométerórák visszatekerése miatt. Az utóbbiról készült vizsgálat rémes eredményt hozott.

Az Európai Parlament nemrégiben határozatot fogadott el, amelyben megszigorítaná a fellépést azok ellen, akik visszatekerik a használt autók kilométeróráit - derül ki a parlament közleményéből. Az Európai Bizottság felmérése szerint az EU-ban forgalomba kerülő használt autók felének visszatekerték kilométeróráját, amivel járművenként átlag 2000-5000 euró simlis áremelést érnek el.

A probléma megoldása európai együttműködést igényel, mert a helyzet rosszabb a magánimport-export esetén, mint a belső piacokon. Míg a nemzeti használtautó-értékesítésben részt vevő járművek 5-12 százalékánál fordul elő a kilométeróra visszatekerése, a határokat átlépő autóknál 30-50 százalék ez az arány. Vannak olyan országok - Bulgária, Lengyelország, Szlovákia -, ahol az importált használt autók 80 százalékának manipulált a kilométer-számlálója.

Iszonyú összeg

A vizsgálat készítői úgy becslik, hogy ez a csalás évente 5,6-9,6 milliárd euró kárt okoz a fogyasztóknak, a használtautó-kereskedőknek, a lízingcégeknek és a gyártóknak. (Az utóbbi szélsőérték megközelíti a paksi bővítésre adott orosz hitel összegét.) A vevők nem csupán többet adnak a megvásárolt autókért, mint amennyit az ér, hanem váratlan javítási költségekkel is szembesülnek. Emellett a manipulált autók előre nem látható biztonsági kockázatot okoznak a bennük utazóknak.

Nem meglepő, hogy az autósoknak lesújtó véleményük van az európai használtautó-piacról. A kilométeróra-tekerés 25 európai országban tilos. Megszegése Franciaországban két év börtönnel büntethető, Szlovákiában 226 euró (73 ezer forint) bírságot fizettethetnek a vétkessel. A parlament egyebek mellett azt javasolja, hogy az EU egész területén minősítsék bűncselekménynek az óratekerést.

Európa roncstelepe

Szerbiában különösen súlyosnak tartják a helyzetet a szakértők - írta korábban a Szabad Magyar Szó. Míg a 2008-2009-es gazdasági válság előtt 60 ezer új autót adtak el az országban, 2017-ben a 15 százalékos éves növekedés ellenére is kevesebb, mint 27 ezret. Eközben használtautó-piac virágzik: majdnem 160 ezer autó gurult be nyugatról, ami több mint negyedével több a 2016-osnál.

A bevitt autók közül mintegy százezer Euro 3-as besorolású, azaz a gyártásuk 2000-ben kezdődött. Így több tízezer 15 évnél idősebb autó került be Szerbiába annak minden környezetkárosító következményével. Eközben a szomszédos Montenegróban csak az Euro 5-ös és annál magasabb besorolású használt autókat lehet importálni. Szerb szakértők szerint legalább Euro 4-es szinten kéne korlátozni a behozott autók besorolását. Rendet kell tenni, máskülönben Európa szemete és szennyezői Szerbiában kötnek ki - hangsúlyozzák.

A Magyarországra érkezett autók átlagéletkora is 12 év körül alakult az elmúlt években. A magánvásárlók ugyanis a válság után anyagi fedezet hiányában inkább importból vásároltak autót. Jó hír ugyanakkor, hogy az újautó-piac is szárnyal itthon és már egyre több magánszemély (az adóoptimlazálás céljából cégnévre vett autók is ide számítanak) dönt úgy, hogy új kocsit vásárol.

