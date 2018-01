Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Botrány tört ki Szaúd-Arábiában

A szaúdi királyi gárda őrizetbe vett 11 herceget, amiért Rijádban a királyi palota előtt tüntettek, és nem voltak hajlandóak elhagyni a helyszínt - szemlézi az MTI a Szabak című rijádi internetes újság cikkét.

A lap szerint a hercegek Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király rendelete ellen tiltakoztak. Ez ugyanis megtiltotta, hogy a kormány állja az uralkodó család tagjainak áram- és vízszámláját, továbbá kárpótlást követeltek egy gyilkosság miatt elítélt és tavaly kivégzett herceg haláláért.

A konzervatív arab országban az elmúlt hónapokban kezdeményezett reformok részeként a szaúdi vezetés többször is hangsúlyozta, hogy a törvény előtt minden állampolgár egyenlő. Az új helyzetet nyilvánvalóvá tette, amikor a szaúdi biztonsági erők november elején a királyi családhoz tartozó tizenegy herceget, négy tárcavezetőt és mintegy harminc volt minisztert vettek őrizetbe a Mohamed bin Szalmán trónörökös vezetésével frissen létrehozott korrupcióellenes bizottság utasítására, pénzügyi bűncselekmények és hatalommal való visszaélés vádjával.

A kampány keretében a szaúdi hatóságok összesen több mint 300 embert hallgattak ki.

Mint azt Mohamed bin Szalmán trónörökös a The New York Times című amerikai lapnak adott interjúban kijelentette, a gyanúsítottak 95 százaléka beleegyezett abba, hogy a büntetőeljárás elkerüléséért cserében vagyonából kártérítést fizessen a korrupcióval az államnak okozott károkért, amelyek az elmúlt években a 100 milliárd dollárt (több mint 25 ezer milliárd forint) is elérhették.

Az országban egyre több komoly változás van: az év elején például bevezették az áfát, amely ugyan így is alacsony a maga 5 százalékával, de sokaknak nem tetszik.





