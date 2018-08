Brexit: a hajukat tépik a brit illetékesek - vagy mégse?

A brit brexit-ügyi miniszter szerint már "látótávolságban van" a megállapodás az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről - adta hírül az MTI.

Dominic Raab ugyanakkor a brit parlament felső kamarája, a Lordok Háza EU-ügyi bizottságának szerdai meghallgatásán utalást tett annak lehetőségére is, hogy a tárgyalások túlcsúszhatnak az unió által októberre kitűzött befejezési határidőn. Raab a felsőházi szakbizottság előtt úgy fogalmazott: a brit fél ambiciózusan, gyakorlatiasan és energikusan készül a tárgyalássorozat újabb fordulóira, és ha mindezt az uniós fél is hasonló törekvésekkel viszonozza, "akkor lesz megállapodás".

A brexit-ügyi tárca vezetője a meghallgatáson cáfolta azt a sajtóértesülést, hogy Michel Barnier, az Európai Bizottság brexit-főtárgyalója kerülné a brit kormány javaslatairól szóló tartalmas négyszemközti megbeszéléseket vele. Raab kijelentette: jó szakmai és személyes kapcsolata van Barnier-val, akivel már pénteken "hosszú" tárgyalásra ül össze Brüsszelben.

Nem hajlandóak

A The Guardian című baloldali brit napilap szerdai írása szerint Raab uniós tisztviselőknek elpanaszolta, hogy Barnier nem hajlandó vele hosszas és tartalmas megbeszélésekre. A lap forrásai szerint a brüsszeli bizottság főtárgyalója a múlt héten mindössze két órát szánt Raabra, és a pénteken esedékes hivatalos tárgyalási fordulóra is eredetileg csak három órát fordított volna, bár állítólag ezt az időkeretet azóta öt órára bővítette ki.

A The Guardian értesülései szerint a brit kormány más illetékesei is "a hajukat tépik", mivel az EU az ellenkező ígéretek ellenére sem hajlandó a legmagasabb szinten folyó tárgyalások felgyorsítására.

Lehet, hogy nem érnek véget a tárgyalások

A Lordok Háza szerdai meghallgatásának Dominic Raab is tett utalást arra a lehetőségre, hogy a brit kilépés feltételrendszeréről folyó tárgyalások esetleg nem érnek véget az EU által gyakorlatilag határidőként kijelölt októberi uniós csúcstalálkozóig.

A brexit-ügyi miniszter úgy fogalmazott: fontos lenne "megújult energiával nekifutni" a tárgyalások utolsó szakaszának még az október 17-én kezdődő EU-csúcs előtti időszakban, figyelembe véve azt is, hogy a tárgyalássorozat "túlcsúszhat" ezen az időponton.

Októberben jöhet a megállapodás

Nagy-Britannia EU-tagsága várhatón jövő márciusban szűnik meg, de az Európai Bizottság októberre megállapodást szeretne a kilépési feltételekről, annak érdekében, hogy az egyezményt - ha lesz ilyen - a brit parlament, az Európai Parlament és az unióban maradó tagországok törvényhozásai is megvitathassák és időben ratifikálhassák.

Dominic Raab a Lordok Háza szerdai meghallgatásán kijelentette: "kitartó derűlátással" hisz abban, hogy elérhető a megállapodás a brexit feltételrendszeréről. A brit kilépéssel kapcsolatos kérdések 80 százalékában egyetértés van London és Brüsszel között, és már "látótávolságban van" az egyezség.

Theresa May brit miniszterelnök ugyanakkor a héten kijelentette: "az sem jelentené a világ végét", ha Nagy-Britannia úgy lépne ki az Európai Unióból, hogy nem sikerül megállapodást elérni a jövőbeni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokról. May, aki kereskedelemösztönző célú afrikai körutat tesz ezekben a napokban, az őt kísérő brit újságíróknak Dél-Afrikában kijelentette: változatlanul úgy gondolja, hogy egy esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha nem születik megállapodás az EU-val. Hozzátette: a brit kormány megteszi az előkészületeket arra, hogy ilyen helyzetből is sikert kovácsolhasson, de elsősorban azon dolgozik, hogy sikerre vihető, jó megállapodást érjen el.

