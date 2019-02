Brexit: a miniszterelnök bedobhatja a törülközőt

Már saját kormányának Európa-párti miniszterei is lázadnak Theresa May brit miniszterelnök ellen, mert úgy látják, nem szánta el magát arra, hogy elkerülje az Egyesült Királyság borzasztó gazdasági következményekkel járó válási megállapodás nélküli kiesését az EU-ból.

Theresa May brit miniszterelnök diplomáciai próbálkozásokkal fogja tölteni a következő kilenc napot, amelyek célja, hogy meggyőzze az EU vezetőit: meg kell változtatni a londoni kormánnyal kötött brexitmegállapodást ahhoz, a brit parlament áldását adja rá - számolt be a Bloomberg. A határidőt a parlament jelölte ki, amely február 27-én szavazhat arról, hogy kötelezik a kormányfőt a március 29-ére tervezett kilépés elhalasztására. May a szélrózsa minden irányába elküldte minisztereit Európában tárgyalni és ő maga is útnak indul, illetve telefont ragad. A történet vége nagy meglepetést hozhat.

A miniszterelnök azt tervezi, hogy a napokban találkozik Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, és fel akarja hívni az összes EU-tagállam vezetőjét, hogy személyesen egyeztessen a kormány és az EU brexitmegállapodásának módosítási lehetőségétől. Jeremy Hunt külügyminiszter eközben Berlinbe, Brüsszelbe és Koppenhágába utazik, Steve Barclay brexitügyi miniszter EU-s partnerével Michel Barnier uniós főtárgyalóval egyeztet.

Ez a helyzet

Miután a parlament januári szavazásán hatalmas többséggel elutasította a kormány és az EU brexitegyezségét, a helyzet jelenleg az, hogy ha semmi sem történik, akkor az Egyesült Királyság március 29-én megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Ennek súlyos gazdasági következményei lennének, így nem meglepő üzleti élet vezetői rendkívül idegesek, frusztrálja őket, hogy a politikusok halogatják a kizuhanást megelőző döntéseket.

Komolyabb fejlemény ennél, hogy a megállapodás nélküli kilépést ellenző miniszterek a héten tetemre hívhatják főnöküket. Amber Rudd nyugdíjügyi, Greg Clark gazdasági és David Gauke igazságügyi miniszter figyelmeztetheti Mayt, hogy a parlament inkább kötelezni fogja a kormányt a kilépés elhalasztására, mint hogy elnézze, amit a szigetország gazdasági káoszba zuhanva kiesik az EU-ból.

Várhatóan azt tanácsolják neki, hogy inkább önként, magától tegye meg ezt a lépést - azaz kérje a halasztást az EU-tól -, mint hogy elszenvedje a blamázst, amit a parlamenti kötelezés jelentene. Ha ezt megtenné, az óriási fordulatot jelentene eddigi elutasító magatartásához képest. Akár úgy is értékelhető, hogy a kormányfő bedobja a törülközőt, feladja a harcot brexitmegállapodása elfogadtatásáért.

Könyörgő levél

Ugyanakkor az önkéntes kérelem sem kockázatmentes: ha ezt megtenné, azzal feldühítené a brexiter tory parlamenti képviselőket. Ez a csoport úgy véli, hogy a megállapodás nélküli válás jobb lenne, mint a kormány és az EU kompromisszuma, és nyitva kell hagyni ezt a lehetőséget, mert ez az EU-t is megriasztja, s ezért végül bele fog menni a brexitmegállapodás módosításába.

A brit miniszterelnök tisztában van azzal, hogy Brüsszelben csak akkor érhet el sikereket, ha legalább saját kormánypártja egységesen kiáll mellette. Ennek szellemében a hét végén levelet írt az összes kormánypárti parlamenti képviselőnek, amelyben arra kérte őket, hogy áldozzák fel "személyes preferenciáikat" az párt egysége a nemzeti érdek szolgálatának oltárán.

Nyomnak a brexiterek

Sajnálatos módon a levél elküldése után egyesek részéről kisvártatva megérkezett az elutasító válasz. A Sunday Times értesülése szerint Steve Baker, az euroszkeptikus konzervatív képviselőket tömörítő European Research Group parlamenti csoport elnökhelyettese azt mondta kollégáinak, hogy May tárgyalásai Brüsszellel nem többek időpocsékolásnál.

A Telegraph eközben azt jelentette, hogy vezető Európa-párti tory képviselők úgynevezett deselection vote előtt állnak, ami azt jelenti, hogy a választókerületük hely jelölőtestülete megvonhatja tőlük a bizalmat, s így abban a körzetben nem indulhatnak újraválasztásukért a következő parlamenti választáson.

A brexiterek nyomulásának további jele Nigel Farage, a brit függetlenségi párt (Ukip) volt elnökének kijelentése, amely szerint az elmúlt időszakban 100 ezer ember támogató aláírását szerezte meg új brexitpártja megalapításához - írta az express.co.uk. Ez jól közelíti a Konzervatív Párt 124 ezres taglétszámát. Az új párt azt állítja, hogy számottevő támogatója van ismert tory politikusok választókerületeiben.