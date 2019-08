Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: atombombát robbantott a kormány (frissített)

A londoni kormány el akarja söpörni a brexit útjából a parlamentet azzal, hogy a királynő segítségével felfüggesztené a parlament működését. A lépés belpolitikai válsághoz vezet, mert ellenzői bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be a kormány ellen.

A brit kormány arra kérte a királynőt mint államfőt, hogy függessze fel a parlament működését napokkal azt követően, hogy a törvényhozás szeptemberben újrakezdi ülésezését - adta hírül a BBC. Boris Johnson miniszterelnök bejelentette, hogy október 14-én - azaz a brexit október 31-ei határideje előtt két héttel akarja megtartani meg az úgynevezett Queen's Speechet, amelyben a királynő felolvassa a kormány programját. A törvényhozás ezt követően ülne össze újra.

Ezzel egyidejűleg a parlamenti képviselőknek alig maradna idejük arra, hogy elfogadjanak bármilyen olyan törvényt, amely megakadályozhatja a miniszterelnököt abban, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az EU-ból a határidő lejártakor. Johnson elmondása szerint állati izgalmas programot fog meghirdetni a brit kilépést követő időszakra. Kijelentette továbbá, hogy nem a vitatkozni a brexitről.

Gigantikus vita

A parlament bezárásának lehetősége - amelyet prorogation, elnapolás néven ismer a brit jog - óriási vitát váltott ki, amikor az év elején felmerült. Akkor a Theresa May kormánya és az EU között létrejött válási megállapodás többszöri leszavazása miatt hozták szóba, mivel újabb szavazásokat csak egy újabb parlamenti ciklusban lehetett volna tartani az egyezségről. Ehhez kellett volna előbb felfüggeszteni a törvényhozás aktuális ülésezését.

A bírálók szerint egy ilyen lépés esetén a parlamenti képviselőket megfosztanák attól a lehetőségüktől, hogy gyakorolják felhatalmazásukat a brexit folyamatának formálásra. Ezért többen is, köztük John Mayor volt konzervatív miniszterelnök is jogi eljárást kezdeményez a parlament felfüggesztése ellen, ha ez megtörténik, a Skót Nemzeti Párt pedig már el is indított egy eljárást ezzel kapcsolatban a skóciai bíróságon.

Néhány nap

A kormány agytrösztjében radikális megelőző csapásnak szánhatják az ötletet, miután a hét elején ellenzéki brit képviselők azt állították: megállapodtak egy törvényjavaslatban, amelynek elfogadásával elejét vehetik a súlyos gazdasági és politikai következményekkel járó válási megállapodás nélküli brexit végrehajtásának. Ebben figyelmeztetik Johnsont, hogy antidemokratikus és szégyen lenne, ha megpróbálná becsukatni a neki ellentmondó parlamentet. Ha mégis megteszi ezt szeptember 10-ei dátummal, akkor az ezt követő hétben néhány napja maradna a képviselőknek a cselekvésre.

Alkotmányjogászok szerint a királynőnek nincs választása: teljesítenie kell a kormány kérését, mert jelentős precedens van arra, hogy a Queen's Speach előtt felfüggeszti a törvényhozás működését. Ugyanakkor a kemény brexit ellenzői azt mondják: a néhány napos határidő nem ad más lehetőséget nekik, mint hogy egy bizalmatlansági indítvánnyal rövid úton megbuktassák a kormány. Ezt a javaslatot az Európa-párti toryk is megszavaznák.

