Brexit: az a biztos, hogy marad a bizonytalanság

Londoni pénzügyi elemzők szerint nem indokolt, hogy a piacok jelentős fordulópontként értékeljék az Európai Bizottság brexit-ügyi főtárgyalójának minapi nyilatkozatát, amelyben az uniós tisztviselő "példátlanul szoros" kapcsolatokat ígért Londonnak a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra - írta az MTI tudósítója.

Michel Barnier e hét közepén tett berlini látogatásán úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió kész olyan jellegű partnerségi viszonyrendszer fenntartására az Egyesült Királysággal, amilyent külső országgal még soha nem alakított ki. Barnier nyilatkozata után a font azonnal 1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Jóllehet Barnier kijelentése jelent valamelyes biztosítékot a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének elkerülhetőségére, több okból sem tekinthető azonban jelentős mérföldkőnek a brexit-folyamatban - véli a londoni Capital Economics elemzőcég. Az egyik ilyen ok az, hogy a bizottsági főtárgyaló nyilatkozata nem újdonság: Barnier már hetekkel ezelőtt is "példa nélkül álló" kapcsolatrendszert javasolt Londonnak, de ugyanabban a nyilatkozatában "kurtán el is intézte" a brit kormány nem sokkal korábban összeállított megállapodási javaslatcsomagját.

Mindemellett az Európai Unió tett ugyan bizonyos engedményeket Londonnak a tárgyalások során - ezek közé tartozik, hogy a brit kormány már az EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszakban tárgyalhat külső országokkal kereskedelmi megállapodásokról, és meg is köthet ilyen egyezségeket -, a legtöbb engedményt azonban eddig az Egyesült Királyság tette a brexit-tárgyalásokon, és jelenleg nincs is jele annak, hogy ebben változás lesz.

Ráadásul Barnier sokkal borúlátóbb a tárgyalási folyamat legkritikusabb kérdésében, az Észak-Írország és Írország közötti határellenőrzés visszaállításának elkerülhetősége ügyében - hangsúlyozzák a Capital Economics elemzői. Mindezt tetézi az a tény, hogy ha lesz is megállapodás London és az EU között a brexit utáni időszak kapcsolatrendszeréről, nincs garancia arra, hogy azt a brit parlament elfogadja.

A Capital Economics elemzői bár továbbra is derűlátó módon ítélik meg a brexit-megállapodás elérésének esélyeit, véleményük szerint azonban az egyezséget valószínűleg csak az utolsó pillanatban sikerül majd tető alá hozni, így a brexittel összefüggő gazdasági bizonytalanságok még eltartanak egy ideig.

Az a fő oka annak az előrejelzésüknek, hogy a Bank of England monetáris tanácsa 2019 májusa előtt nem módosítja újból az alapkamatot.

A cég erre a feltételezésre alapozva tartja fenn azt a prognózisát, hogy a font az idei évet a jelenleginél kissé gyengébben, 1,25 dollár/font, illetve 1,09 euró/font árfolyamon zárja.

A brit jegybank a 0,25 százalékos kamatszintről indult jelenlegi szigorítási ciklusban eddig kétszer, tavaly novemberben és idén augusztusban emelte alapkamatát, amely jelenleg 0,75 százalék. Az ebben a hónapban végrehajtott kamatemelés mindössze a második volt a Bank of England részéről az elmúlt évtizedben - írta az MTI.

A kép forrása: Shutterstock.