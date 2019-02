Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: az unió mellett a kereskedelmből is kieshetnek a britek

A Brit Iparszövetség (CBI) szerdai figyelmeztetése szerint globális kereskedelmi szerződésekből zárná ki Nagy-Britanniát a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnése - írja az MTI.

A felhívás, amelyet személyesen John Allan, a CBI elnöke tett közzé, kiemeli, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagjaként jelenleg 40 olyan nemzetközi kereskedelemi egyezmény részese, amelyeket az EU kötött külső országokkal mind az öt kontinensen.

A CBI becslése szerint a globális hazai össztermék (GDP) 32 százalékát állítja elő az a gazdasági térség, amelyre az Európai Unió és a külső partnerországok kereskedelmi megállapodásai jelenleg kiterjednek. Ez az arány 37 százalékra növekszik azokkal a térségekkel együtt, amelyekkel az EU-nak még csak részleges kereskedelmi megállapodásai vannak.

Az iparszövetség szerint megállapodás nélküli brexit esetén azonban Nagy-Britannia egyik napról a másikra elveszítené az e megállapodások biztosította vámmentes kereskedelem előnyeit.

Közben az Egyesült Királyságban teljes a tanácstalanság a brexitmegállapodásról: Theresa May miniszterelnök február 13-ig próbálja átdolgozni javaslatát, hogy az a brit parlament is elfogadja, de felmerült már az is, hogy előrehozott választásokba menekül a kormány. Emellett egyre valószínűbb, hogy március 29-ig nem tudnak kilépni az unióból és a folyamat késleltetését kezdeményezi majd London.