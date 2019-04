Brexit: az utolsó lövés a dicső összeomlás előtt

Theresa May kijátszotta az utolsó, vagy esetleg az utolsó utáni, vagy talán az egyik utolsó utáni kártyáját a sok közül a nagy brexitjátszmában, hogy elkerülje az előrehozott parlamenti választást, a kilépés hosszú halasztását vagy - aminek még a gondolata is fájdalmat okozhat neki - a brexit elmaradását.

Theresa May brit miniszterelnök kerüli a látványos gesztusokat, köztük a drámai fegyverletételt, ehelyett mindig annyit mozdul, amennyit elkerülhetetlennek tart és olyan messze megy el, ameddig elkerülhetetlenül el kell mennie. Ennek ékes bizonyítéka a kormányfő legutóbbi húzása, az ellenzéki Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn bevonása a brexit előkészítésébe - véli Therese Raphael, a Bloomberg európai politikával foglalkozó publicistája.

Miután kedden hét órán át tárgyalt minisztereivel - ami láthatóan nem segített összebékíteni az egymással harcoló klikkeket -, megtette az utolsó lépést, amit még megtehetett annak érdekében, hogy életben tartsa az EU-val kötött válási megállapodását, illetve amivel fenntarthatta annak a látszatát, hogy még a kezében tartja a brexit előkészítésének folyamatát. Átrúgta a labdát az ellenfél, az ellenzék térfelére, eléggé átlátszó csapdát állítva a Munkáspárt elnökének.

Csiki-csuki

Corbyn társszerzője lehet egy új brexitjavaslatnak, azaz átvállalhatja a felelősség egy részét az EU-s kilépés lebonyolításáért, ami semmiképpen nem lesz könnyű folyamat a briteknek. Ha nem sikerülne a kormányfővel közösen kiötlött tervet áttolni a parlamenten, akkor részese lehet a kudarcnak, azaz a megállapodás nélküli kilépésnek, ami súlyos gazdasági válsággal járna. Ennek tükrében érthető, hogy az ajánlattal meglepett munkáspárti vezér langyos választ adott Maynak - lényegében azt mondta: miért ne -, ám pártjának egyik tapasztalt parlamenti képviselője, nem csomagolta be véleményét.

"Az ég szerelmére, miért bíznánk bennük?" - mondta a Konzervatív Pártra célozva. "Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Miért nem tették meg ezt a gesztust, amikor a 2017-es előrehozott választások után kisebbségben maradtak a parlamentben? Most, hogy semmi idő nem maradt hátra, az mondja a kormányfő, hogy tárgyalni akar. Jó napot kívánunk! - idézte a háborgó honatyát a Financial Times (FT). Nicola Sturgeon skót első miniszter arra figyelmeztette Corbynt, hogy May utóda felrúghatja a megállapodást, amit a jelenlegi miniszterelnökkel köt.

A Bloomberg még valamit megjegyez ezzel kapcsolatban. A brit politikai közélet hagyományosan igen megosztott, nem jellemző rá a pártok együttműködése. Nem véletlen, hogy az alsóházban egymással szemben ülnek a kormánypárt és az ellenzék képviselői összepréselődve az ősi padsorokban. Lehet, hogy viszonylag udvarias stílusban beszélnek egymással, ám ez csak elfedi a politikai erők törzsi jellegű szemben állását.

Cserben hagyott társak

Nem véletlen, hogy a DUP, az az észak-ír unionista párt, amely a parlamentben kívülről támogatja a kormányt, biztosítva a kormányzáshoz szükséges többséget, pikírt megjegyzéssel reagált arra, hogy a miniszterelnök a brexit ügyében mintegy lecserélné őket a Munkáspártra - derült ki az FT összefoglalójából. Meglepődésüknek adtak hangot, mondván: kíváncsian várják, milyen eredménnyel jár, hogy bevonják a brexit kezelésébe Corbynt, akit a konzervatívok nem győztek ostorozni az elmúlt négy évben.

És a DUP véleményét osztják a brexiter toryk, akik vezetői hasonló megjegyzésekkel fogadták May bejelentését. Boris Johnson, a brexit arca kiábrándítónak minősítette az ellenzéki vezér megszólítását, Jacob Rees-Mogg, a parlament brexitereinek vezére szerint a kormányfő valójában meg akarja kerülni a kilépést azzal, hogy egyezkedni kíván egy szocialistával.

Az üzleti világ nevében megszólaló Adam Marshall, a Brit Kereskedelmi Kamara elnöke udvariasabb, de nem kevésbé kemény megjegyzést tett. Szerinte a módosított kilépési menetrend nem ad választ arra a kérdésre, hogy mi a végcélja a menetelésnek. Olyan a helyzet, mintha arra kérnék a társadalomtól, hogy kövessen egy a műholdas helymeghatározó rendszeren átható útvonalat, amely akár a szakadékba (a megállapodás nélküli brexithez) is vezethet.

Mi van?

Alapos odafigyelést igényel, hogy rögzítsük, hol tart ma a brit kormányfő a brexit levezénylésében. Talán könnyebb összefoglalnunk ezt, ha azt vesszük sorra, mire mondott nemet (esetenként azzal, hogy valami másra igent mondott):

Nem foglalt állást az előrehozott választások mellett. Ami azt illeti a keddi maratoni kormányülésről kiszivárgott hírek szerint Philip Hammond pénzügyminisztert "lelőtték" minisztertársai, amikor felvetette ezt a lehetőséget, illetve a második referendum esetleges kiírását.

May nem mondott le, sőt egyik kedden meghirdetett vállalásával jelezte, hogy hosszabb ideig maradna. Azt mondta ugyanis, hogy tarthatnak a brexitforgatókönyvekről egy olyan parlamenti szavazást, amelynek eredményét a kormány gondolkodás nélkül felvállalja, azaz végrehajtja azt a változatot, amely többséget kap a parlamentben, függetlenül attól, miről van szó.

Nem zárta ki egyértelműen a válási megállapodás nélküli brexit lehetőségét. Egyes munkáspárti politikusok úgy vélik, valójában azért akarja bevonni az ellenzéket a kilépés előkészítésébe, hogy ha ez lenne a végeredmény, akkor rájuk háríthassa a felelősséget.

Nem mondta azt, hogy nem akarja a brexit időpontjának hosszú halasztását, csupán egyik terve arról szól, hogy május 22-éig kér halasztást az EU-tagállamoktól. Ezt azzal indokolja, hogy ez esetben az Egyesült Királyságnak nem kellene részt vennie a május végi európai parlamenti (EP) választásokon. Ugyanakkor másfél hónap alatt csak át tudna tolni a londoni parlamenten valamilyen kilépési megállapodást. Ezzel kapcsolatos hír, hogy az FT úgy értesült: a kormány elkezdte az EP-választások előkészítését, hátha mégis lesz hosszabb halasztás, s emiatt szavazás.

Összességében az ellenzék felé tett gesztus a miniszterelnök az utolsó lehetősége, a dicsőséges összeomlás előtt - derül ki a Bloomberg publicistájának cikkéből. Az óra ketyeg, a mutatók közelednek a válási megállapodás nélküli kilépés felé. Ha sikerülne megegyeznie a Munkáspárttal a brexitről, akkor elkerülhetné az előrehozott választásokat, a határidő hosszú kitolását vagy - amit még borzalmasabbnak érezhet - a brexit elmaradását.

May ugyanis küldetésének tekinti országa kivezetését az EU-ból, amire felhatalmazást kapott 2016 közepén, a függetlenségi népszavazás után, és végtelen csökönyösséggel igyekszik megfelelni ennek a kihívásnak.

Hopp, egy nem kapásból Norbert Röttgen a német parlament külügyi bizottságának elnöke visszautasította a Theresa May rövid halasztási kérelmét - jelentette az MTI. Twitterbejegyzése szerint a londoni kormány és a törvényhozás kapcsolatában kialakult "intézményi patthelyzetben nincs értelme újabb rövid halasztást kérni". A CDU-s politikus szerint az Európai Uniónak "ragaszkodnia kellene egy hosszabb halasztáshoz", amely együtt járna azzal, hogy az unióból távozni készülő országban is megtartják az európai parlamenti választást. Heiko Maas, a nagykoalícióban részt vevő szociáldemokrata SPD-hez tartozó külügyminiszter csupán annyit mondott: be kell várni, hogy a brit belpolitikában miként értékelik May új elképzeléseit.

