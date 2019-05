Brexit: egy populista hordószónok veheti át az irányítást

A május 2-án tartott helyhatósági választásokon még nem indult Farage pártja, az egyelőre bizonytalan EP-szavazáson viszont már megmérettetnék magukat. A felmérések szerint Nagy-Britanniának részt kell vennie az EP-választásokon is - amit a brit kormány mindenképpen szeretne elkerülni -, az előrejelzés alapján pedig a Konzervatív Párt a negyedik helyre is visszaszorulhat a brit pártmezőnyben. A helyhatósági választásokon nyilvánvalóvá vált az uralkodó és a legnagyobb ellenzéki párt népszerűségvesztése is.