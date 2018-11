Brexit: elvi megállapodás született

Megállapodás született az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó politikai nyilatkozat tervezetéről - erősítette meg Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke csütörtökön az MTI szerint.

Donald Tusk arról számolt be, hogy az Európai Bizottság tájékoztatta, a tárgyalódelegációk szintjén elfogadták a nyilatkozatot, ami politikai szinten is "elvi megállapodást" jelent, ezért most megküldi a szöveget a brit kilépés után is bennmaradó tagállamok képviselőinek - írja az MTI.

A huszonheteknek alacsonyabb szinten zöld utat kell adniuk ahhoz, hogy a vasárnapi soron kívüli EU-csúcson hivatalosan is az uniós állam- illetve kormányfők elé terjeszthessék jóváhagyásra a politikai nyilatkozatot a kiválás feltételrendszeréről szóló, már véglegesített szerződéssel együtt.

A tervezet kiszivárgott változata "ambiciózus, széleskörű, mély és rugalmas partnerséget" irányoz elő gazdaságilag és kereskedelmileg, illetve más területeken is. Mint írták, "a felek a lehető legszorosabb árukereskedelmi kapcsolat kialakítására törekszenek (..), a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásainál jelentősen magasabb szintjét kívánják elérni a szolgáltatás-kereskedelem liberalizációjának".

A szöveg szerint a szigetország 2019. március 29-i kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak szükség esetén egyszer egy vagy két évvel lenne meghosszabbítható.

Theresa May brit kormányfő előző este Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, de szombaton is visszatér Brüsszelbe, hogy folytassa az egyeztetést.

Korábbi értesülések szerint a huszonhetek pénteken egyeztetnek majd a mintegy 20 oldalas politikai nyilatkozat tervezetéről.

Angela Merkel német kancellár állítólag leszögezte, csak akkor utazik vasárnap Brüsszelbe, ha készen áll az aláírásra váró egyezmény. A bennmaradó tagországok nyilvánvalóvá tették, hogy a rövidre tervezett délelőtti találkozón már nem akarnak tárgyalni, sajtóhírek szerint épp ezért ebédet sem rendeltek az Európai Tanácsba.