Brexit: ez lesz az újabb fordulat?

Bírósági úton akadályozná meg egy ismert civil aktivista, hogy a következő brit miniszterelnök a parlament beleszólása nélkül, rendezetlen módon léptethesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból.

Gina Miller, a londoni City egyik befektetési társaságának vezetője a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette, hogy egy ilyen megoldás hatalmi visszaéléssel érne fel. Célja a brit alkotmányosság központi elemének, a parlament szuverenitásának megvédése.

Cáfolta, hogy politikai meggondolások vezérelnék, kijelentve: kezdeményezése nem a brexit-folyamat kimenetelének megváltoztatására irányul, hanem arra, hogy a parlamentnek beleszólása legyen a kilépés mikéntjébe - számolt be az MTI.

Gina Miller megbízásából az egyik legnevesebb londoni ügyvédi iroda, a Mishcon de Reya levélben szólította fel Boris Johnson volt külügyminisztert - aki a felmérések eredményei és a fogadóirodák kiírásai alapján a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért és így a miniszterelnöki posztért folyó versengés favoritjának számít -, hogy ha ő lesz a következő miniszterelnök, ne kezdeményezze II. Erzsébet királynőnél a parlament munkájának felfüggesztését a megállapodás nélküli brexit érdekében, illetve ha mégis erre készül, akkor hét nappal előtte küldjön erről értesítést a cég megbízójának, vagyis Gina Millernek.

Dominic Raab volt brexit-ügyi miniszter, a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik prominens képviselője vetette fel nemrégiben, hogy a párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből tíz nap múlva távozó Theresa May utódjának akár a jelenlegi parlamenti ülésszak lezárásával is meg kell akadályoznia, hogy a parlament valamilyen módon elejét vegye a megállapodás nélküli kilépésnek az EU-ból. Érvelése szerint erre azért lenne szükség, mert a londoni alsóház már eddig is tett kísérleteket arra, hogy kivegye a kormány kezéből a Brexit-folyamat irányítását.

Az alsóházban nincsenek többségben a megállapodás nélküli brexit hívei, és a Konzervatív Párt több vezető képviselője is - köztük Philip Hammond pénzügyminiszter - jelezte, hogy a parlament közbelép, ha a következő miniszterelnök rendezetlen kilépésre törekedne.

Boris Johnson, aki Jeremy Hunt jelenlegi brit külügyminiszterrel verseng a pártvezetői és a kormányfői tisztségért, az eddigi kampányrendezvényeken nem volt hajlandó egyértelműen kizárni, hogy kész lenne a parlamenti ülésszak lezárását kezdeményezni az uralkodónál, annak érdekében, hogy a képviselők ne akadályozhassák meg a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból. A kampány kezdete óta többször is kijelentette, hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia a brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az unióból, akár lesz addig elfogadott megállapodás, akár nem.

Hunt ugyanakkor rendre kizárja, hogy ha ő lesz a miniszterelnök, a parlamenti ülésszak idő előtti lezárásához folyamodna a határidő tartása érdekében.

Gina Miller akkor vált országosan ismertté, amikor 2017 januárjában, az általa kezdeményezett jogi eljárás eredményeként a brit legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a kormánynak a parlament előzetes jóváhagyását kell kérnie a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásához, vagyis a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat hivatalos elindításához. Az 50. cikkely aktiválását Theresa May 2017 márciusában jelentette be, de a bírósági végzésnek megfelelően - eredeti szándékával ellentétben - ezt a lépést előbb alsóházi szavazáson kellett jóváhagyatnia.