Brexit: "hulladékkal" álltak elő a britek? Nagy a titkolózás

Ezt nem veszik be az írek!

Írország hallani sem akar arról, hogy az Egyesült Királyság és az EU olyan válási megállapodást kössön, amelynek részleteik később dolgozzák ki, magyarán az ír-északír határ kérdésének rendezését a brexit utáni időszakra tolják - írta a Financial Times. Ezt az problémát a brit kilépés előtt kell megoldani! Dublin ezzel a brit kormány brexitügyi minisztere, Steve Barclay madridi nyilatkozatára utalt, amely szerint Londonban úgy látják, hogy nem lesz kész teljesen a válási egyezség október végére. Kiszivárogtatott hírek szerint Boris Johnson miniszterelnök is erről beszélt kollégái előtt, konkrétan azt mondta, hogy szerinte az ír határproblémát megoldhatják a brexit után is. A válási megállapodást az EU 27 tagállamának egyhangú szavazatával kell elfogadni, ezért az ír nem uniós nemet is jelenten