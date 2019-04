Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: ismételt népszavazásról szivárognak a hírek

A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását - idézi a hvg.hu. Csütörtökön a brit Konzervatív Párt és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt egyeztetései a brit EU-tagság megszűnésének folyamatában (Brexit) kialakult patthelyzet feloldása végett.

A brexitről szóló megállapodást megerősítő népszavazásról is szavazhatnak a brit parlament képviselői - írja kormányzati forrásokra hivatkozva a Guardian. A lap politikai rovatának vezetője a Twitteren foglalta össze Theresa May kormányfő és Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője közötti egyeztetés második napjának fejleményeit. Heather Stewart úgy értesült, hogy az ellenzéknek tett ajánlat része lehet a referendum.

A Guardian arról is ír, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, aki múlt pénteken április 10-re hívott össze rendkívüli EU-csúcsot a Brexittel kapcsolatos kérdések rendezésére, már kész a csúcs résztvevőinek címzett meghívólevélben ajánlatot tenni a Brexit újbóli halasztására - abban azonban még a londoni kormány tagjai között sincs egyetértés, hogy meddig is kérnének halasztást - olvasható a hvg.hu lapszemléjében.

May hivatalosan még elzárkózott a népszavazástól

A Downing Street esti tájékoztatása szerint a kormánypárti küldöttség négy és fél órán át tárgyalt a Munkáspárt képviselőivel a kabinetirodában.

Theresa May miniszterelnök hivatalának szóvivője "részletes és produktív, technikai jellegű" megbeszélésnek nevezte a találkozót. A kormányzati oldal és az ellenzék egyaránt reméli, hogy a tárgyalások pénteken is folytatódhatnak, annak érdekében, hogy haladást lehessen elérni a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás döntésének teljesítésében. A referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.

A Downing Street szóvivője hangsúlyozta: a küldöttségek tudatában vannak, hogy a jövő heti EU-csúcs előtt haladást kell elérni. A Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elvetette. Londonnak április 12-ig, vagyis jövő péntekig be kell mutatnia az EU-nak a Brexit-folyamat további menetével kapcsolatos terveit, és tudatnia kell Brüsszellel azt is, hogy e tervek alapján kéri-e ennek a határidőnek a meghosszabbítását. Theresa May már a hét elején jelezte, hogy a Brexit további halasztására van szükség, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megállapodás nélküli kilépés az Európai Unióból.

Az április 12-i határidő meghosszabbításához is kell azonban az EU-ban maradó 27 tagország egyhangú jóváhagyása. Ha ezt nem sikerül biztosítani, a brit EU-tagság jövő pénteken elvileg megállapodás nélkül megszűnhet.

A brit kormányfő a héten bejelentette azt is, hogy a patthelyzet feloldása végett kész Jeremy Corbynnal, a Munkáspárt vezetőjével közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján az Egyesült Királyság rendezett módon tud kilépni az Európai Unióból. May és Corbyn első ilyen jellegű találkozója szerda délután le is zajlott, a Downing Street szerint "konstruktív" légkörben.

A csütörtöki újabb találkozón a kormány részéről több szakértő mellett Steve Barclay Brexit-ügyi miniszter és David Lidington, a kabinetiroda vezetője - e minőségében gyakorlatilag Theresa May helyettese - vett részt. A Munkáspártot Sir Keir Starmer, a Labour árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje és több munkatársa képviselte.

Sir Keir már a tárgyalások előtt jelezte, hogy a Munkáspárt a megbeszélés napirendjére akarja venni az újabb népszavazás kiírásának ügyét, bár erről az alsóházi Labour-frakcióban sincs egyetértés. A parlamenti pártcsoport 25 tagja - főleg olyan képviselők, akiknek választókörzetében a többség a kilépésre voksolt - csütörtökön közös levelet írt Jeremy Corbynnak, közölve: megítélésük szerint egy újabb népszavazás még tovább mélyítené az ország megosztottságát, és az üzleti szektornak is csak további bizonytalanságot okozna.

A levél aláírói szerint mindemellett az esetleges újabb referendumot a szélsőjobboldal is kiaknázhatná. Theresa May eddigi nyilatkozataiban határozottan elvetette az újabb EU-népszavazás gondolatát. A csütörtöki pártközi tárgyalás után egyik küldöttség sem bocsátkozott részletekbe arról, hogy ez a kérdés napirendre került-e.

Philip Hammond pénzügyminiszter ugyanakkor a BBC rádiónak adott, komoly feltűnést keltő csütörtöki nyilatkozatában "teljesen hiteles elképzelésnek" nevezte, hogy a kilépésről szóló bármilyen jövőbeni egyezségről népszavazás dönthessen.