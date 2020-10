Brexit: itt a menetrendszerű fordulat

Ahogy az már lenni szokott a brit-EU tárgyalásokon a brexitről döntő népszavazás óta, az egyeztetések határidejének közeledtével egyszer csak feltűnik az addig koromsötét alagút végén a fény.

A brit kormány megelégedéssel fogadta Michel Barnier EU-s brexitügyi főtárgyaló szavait arról, hogy az Egyesült Királyság joggal tart igényt az uniós kilépéssel visszaszerzett szuverenitására, ami azt jelzi, hogy a felek felvehetik a kereskedelmi tárgyalások egy hete elejtett fonalát - írja a Bloomberg. Barnier az Európai Parlament képviselőinek zárt ajtók mögött azt mondta, hogy a tárgyalások tétje, nem egyik vagy másik fél szuverenitásának csorbítása.

Az EU tárgyalási alapelvei teljesen összhangban vannak az Egyesült Királyság szuverenitásának tiszteletben tartásával és az uniós vezetők elismerik, hogy ezzel kapcsolatban Boris Johnson kormányának jogos aggodalmai lehetnek. Johnson legutóbbi beszédében kifogásolta, hogy az EU nem egyenrangú, szuverén félként kezeli országát, ám Barnier megszólalása után a brit kormány szóvivője már fontosnak nevezte a főtárgyaló megjegyzését.

Legutóbb egy évvel ezelőtt látszott úgy, hogy nem kötnek a felek válási megállapodást, mert Johnson mást akart, mint elődje, Theresa May, ám végül csavartak egyet a már elkészült egyezség szövegén, amit az új brit miniszterelnök is elfogadhatott. Mindez az előrehozott brit választások előtt a 24. órában történt.

Irány előre

Johnson beszéde ellenére - amellyel gyakorlatilag megszakította a brit kormány és az EU tárgyalásait a két fél 2021 januárjában életbe lépő kereskedelmi kapcsolatairól - Barnier úgy véli, hogy az egyezség elérhető közelségben van. Az EU elsősorban a szabályozási összhang, ezen belül az állami támogatások ügyében akar előrelépést a tárgyalásokon. Nevezetesen el akarja kerülni, hogy a jövendő brit kormányok olyan támogatásokat adjanak az országuk vállalatainak, amelyek versenyelőnyhöz juttatják azokat az európai cégekkel szemben.

Barner úgy látja, hogy London kész engedni ezen a téren, hiszen jelezték, hogy hajlandóak lennének olyan szabályokat elfogadni az egyezményben, amelyek túlmennek a szokásos szabadkereskedelmi egyezmények, illetve a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere keretében megkötött megállapodások keretein. A Financial Times idézi a francia főtárgyalónak azt a megjegyzését is, hogy ez utat nyit a kompromisszum előtt, ha sikerül konkrét formába önteni, mi is tartozna a speciális szabályok közé.