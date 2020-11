Brexit: Johnson húsz és félre lapot húz a huszonegyben

Borisz Johnson brit miniszterelnök állítólag megvárja az amerikai elnökválasztás végeredményét, mielőtt eldönti, hogy kormánya beleviszi-e az országot a kemény brexitbe a koronavírus-járvány közepén. Ezzel egy picit fokozza azt a hazárdjátékot, amibe országa a brexittel belelavírozta magát.

A brit kormány természetesen tagadja azt a múlt heti lapértesülést, miszerint Boris Johnson miniszterelnök az amerikai választás végeredményére vár, mielőtt eldönti, hogy kormánya köt-e megállapodást az EU-val a két fél kereskedelmi kapcsolatairól, vagy e nélkül, azaz megállapodás nélkül viszi bele a szigetországot január elsején a tényleges függetlenségbe. William Keegan közgazdász, a Guardian publicistája azonban inkább hisz Ivan Rogersnek, az Egyesült Királyság volt európai uniós nagykövetének, aki az Observerben beszélt arról, hogy az uniós országok tisztviselőivel folytatott beszélgetései alapján arra a következtetésre jutott, hogy a londoni kormány Donald Trump elnök újraválasztása esetén belevágna a megállapodás nélküli (kemény) brexitbe.

Bolsevik

Johnson mai és volt híveinek ma már derenghet, hogy minden kulcsfontosságú döntést a saját feje után hoz meg - háttérbe tolva a Konzervatív Pártot és annak vezető politikusait -, ám mindenható főtanácsadója, Dominic Cummuning még nála is nagyobb szerencsejátékos. Egy forradalmár, aki igen jól érezte volna magát a 20. század eleji Oroszországban a bolsevik forradalom idején - véli a Guardian cikkírója, aki a Cummingsot ismerő forrásokból úgy tudja, hogy nem nyitott az alkukra, ha az akaratának érvényesítéséről van szó.

Szerinte ha Trump nyer, és Johnson és Cummings az EU-val kötött megállapodás nélkül viszi ki de facto is az országot az unióból, majd megállapodnak az újraválasztott amerikai elnökkel, akkor ráviszik az Egyesült Királyságot arra az útra, amelynek a végén gyakorlatilag az USA 51. tagállamává válik.

Ha Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje nyer, akkor visszatérhet a normalitás a nemzetközi kapcsolatokba, a Guardian szerzője szerint a britek szerencséjére a nagy páros valószínűleg nem merné magára haragítani a régi baráti ország vezetőjét. Különösen, hogy Biden ereiben ír vér is csörgedezik, így személyesen is rossz néven venné, ha a kemény brexit miatt keménnyé válna az Észak-Írország és Írország közti határ.

Horror

A brexittel kapcsolatos sötét várakozások már a konzervatív oldal tudatát is elérték - vonja le a következtetést a Guaradian cikkírója a kormánypárti sajtó cikkeiből. A közvélemény-kutatások szerint a britek többsége immáron brexitszkeptikus. A YouGov felmérése szerint 50 százalékuk éppen most ellenzi a brexitet, miközben 38 százalékuk támogatja. Az EU egységes piacáról történő kilépés káros hatása nem elsősorban a jövő év elején fog érvényesülni, hanem hosszabb távon, ezért a közgazdász cikkíró szerint a legjobb lenne visszacsinálni ezt a kilépés dolgot, úgy, ahogy van.

Nem túl nagy elvárás, hogy két hónappal a teljes függetlenné válás előtt a kormány rendelkezzen egy tervvel, amely kezelné azokat a gazdasági gondokat, amelyek a járvány okoz. A baj az, hogy van ilyen terv, mégpedig az, hogy a kormány lendületesen halad tovább a brexit útján, ami még csak növeli a bajt. Legalább kérhetnének egy féléves haladékot, az év elején kezdett átmeneti állapot meghosszabbítását, hogy enyhítsék a sokkot.

A 2016-os népszavazás, amely a brexitről döntött valójában csak egy véleményalkotó, tehát nem kötelező erejű referendum volt, ám a politikai elit készpénznek vette a végredeményt. Csakhogy minden választás egy pillanatfelvétel a közvélemény hangulatáról, ami a következő szavazáskor már egészen más lehet. Az emberek sokszor meggondolják magukat.