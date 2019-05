Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: lehet, hogy megegyeznek

Theresa May brit miniszterelnök mintha kész lenne elfogadni az ellenzéki Munkáspárt brexittervét, amelynek alapján az Egyesült Királyság a kilépés után belül maradna az EU-s vámunióban. Eközben pártja gigantikus vereségre készül a csütörtöki helyi választásokon.

Theresa May fontolgatja, hogy kormánya olyan brexittervet vigyen a parlament elé, amely szerint az Egyesült Királyság az EU-s vámunión belül maradna. Ez lehetővé tenné az áruk vámmentes kereskedelmét a kontinens országaival, miközben a szigetország önállóan köthetne szolgáltatási megállapodásokat az unión kívüli államokkal - adta hírül a Financial Times. Ezzel lényegében elfogadná az ellenzéki Munkáspárt elképzelését. Erre ösztönözheti a kormányfőt, hogy tanácsadói szerint ha nem tud összehozni valamilyen egyezséget a Munkáspárttal a brexitről, akkor a következő legvalószínűbb forgatókönyv e jelenlegi helyzet megoldására egy újabb függetlenségi népszavazás megtartása.

A jelenlegi helyzeten az értendő, hogy amióta az EU tagállamainak vezetői április elején lehetővé tették a brit kilépés elhalasztását október végéig, semmi sem történt a brit belpolitikában. "Konstruktív" tárgyalások folynak a konzervatívok és a Munkáspárt vezetői között, magyarán: bár órákon át beszélgetnek egymással egyik fél sem enged a saját álláspontjából. A kormány a széthullás jeleit mutatja, például a megüresedő pozíciókat nem töltik be.

Sajátos fogalmazás

May továbbra is arról beszél, hogy országának a brexit után az EU-tól független kereskedelmi politikát kell folytatnia, ám szövetségesei hozzáteszik ehhez, hogy ez nem feltétlenül értendő a brit gazdaság egészére. A vámunió azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság képes lenne önálló egyezségeket kötni az EU-n kívüli országokkal a szolgáltatások, a szellemi jogok, a közbeszerzések és az árucserével kapcsolatos adatcsere és szabályozási korlátozások területén - mondja Sam Lowe, a Centre for European Reform kutatóintézet szakértője.

Ha May elfogadja a Munkáspárt vezetésének fő követelését, akkor bízhat abban, hogy a legnagyobb ellenzéki politikai erő képviselőinek támogatásával át tud erőltetni egy olyan brexittervet a törvényhozáson, amelynek alapján a szigetország legkésőbb július eleje, azaz még az új Európai Parlament első ülése előtt kiléphet az EU-ból.

Az egyezség azonban mindkét vezetőnek kockázatos. Jeremy Corbyn munkáspárti vezért pártja aktivistái megbüntethetik azért, mert segít a toryknak a brexitben, May pedig szétszakíthatja a Konzervatív Pártot, ha a vámunió elfogadásával leválasztja arról a brexitereket, akik szerint ez a 2016-os népszavazás függetlenségi döntésének elárulása lenne. Nem csoda, hogy vezető konzervatív és munkáspárti politikusok is valószínűtlennek tartják a kétpárti brexitalkut. Ahogy egy ellenzéki szakértő fogalmazott: amit most látunk, az csak kirakat.

Rettegés

A brit belpolitika további alakulására nagy hatással lesznek a csütörtöki helyi választások, amelyeken több ezer önkormányzati képviselői helyről és hat közvetlenül választott polgármesteri megbízatásról döntenek a szavazók Angliában és Észak-Írországban. Ez az első voksolás azóta, hogy elmaradt az ország kilépése az EU-ból március 29-én, ami nagy csalódást okozott többségükben brexitpárti tory szavazók körében - derül ki a Business Insider riportjából. A képviselőjelöltek szerint a konzervatívok támogatói a helyi kampánytémák helyett csak erről beszélnek, úgy vélik, hogy kormányuk félremenedzselte a brexitet. Várakozások a választásokon rendszeresen részt vevő konzervatív szavazók ötöde ezúttal otthon maradhat.

A kormánypárt hanyatlása azonban - szemben a megszokottal - nem jelenti azt, hogy az ellenzék vezető ereje előretörne. A Munkáspártban attól tartanak, hogy a párt langyos brexitpolitikája miatt maradáspárti szavazók a Liberális Demokratákhoz pártolhatnak, akik következetesen elutasítják az Egyesült Királyság kilépését az EU-ból. Mindkét nagy pártot aggasztja, hogy a helyi szavazásokon megszokott 35 százalékos részvételi arány most nem jön össze, ami a politikusokkal szembeni általános elégedetlenség bizonyítéka lesz.