Brexit: újabb ajánlatot tett May

A brit EU-tagság megszűnésének (brexit) legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását kérte Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett pénteki levelében Theresa May brit miniszterelnök, nyitva hagyva a korábbi kilépés lehetőségét.

A Downing Street által ismertetett háromoldalas levél szerint May azt javasolja, hogy ha a június 30-i határidő előtt sikerül ratifikálni a brexit feltételrendszerét rögzítő - a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított - megállapodást, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne - számol be az MTI.

A konzervatív párti brit miniszterelnök szerint London valójában olyan ratifikációs menetrendre törekszik, amely még május 23. előtt lehetővé tenné a kilépést az Európai Unióból, ugyanis így az Egyesült Királyságnak nem kellene részt vennie az aznap kezdődő európai parlamenti választásokon.

Theresa May közli azonban az uniós állam- és kormányfők alkotta testület vezetőjével azt is, hogy a brit kormány folytatja előkészületeit az EP-választási részvételre, arra az esetre, ha ez elkerülhetetlennek bizonyulna.

Van másik javaslat

Rugalmas, akár egy évig tartó halasztást fog javasolni az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének határidejére Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke - közölték pénteken brüsszeli diplomáciai források. "Ez Tusk ötlete, amelyet ma fognak a tagállamok elé terjeszteni" - mondta egy magas rangú uniós tisztségviselő. Theresa May brit kormányfő elé fogják tárni a javaslatot a jövő heti rendkívüli EU-csúcson, amennyiben azt a bennmaradó huszonhét ország támogatja.

Ha a brit kormány elfogadja a hosszabbítást, akkor az Egyesült Királyságnak részt kell vennie a május végi európai parlamenti választásokon. A rugalmas halasztás azt jelenti, hogy amennyiben a londoni parlament időközben megszavazza a kiválás feltételeit rögzítő, már többször elutasított szerződést, akkor a szigetország tagsága automatikusan megszűnik még az egy év lejárta előtt.

"Ha ez nem lehetséges, akkor az Egyesült Királyságnak még mindig lenne elég ideje, hogy újragondolja Brexit-stratégiáját. Jó forgatókönyvnek tűnik mindkét fél számára, biztosítja a kellő rugalmasságot a briteknek, de nem teszi szükségessé, hogy néhány hetente csúcstalálkozót hívjanak össze" - emelte ki az illetékes.

Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója előző nap üdvözölte a kormányzó brit Konzervatív Párt és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt egyeztetéseit, mondván, itt az ideje, hogy előremutató döntések szülessenek.

A brit kormány 2017. március 29-én jelentette be hivatalos kilépési szándékát Brüsszelben, miután az előző évi népszavazáson a szavazók szűk többsége az uniós tagság megszüntetésére szavazott. A jog értelmében két év állt rendelkezésre a tárgyalásokra, ezután a kilépni szándékozó ország tagsága automatikusan megszűnik.

A rendezetlen kiválás azonban súlyos károkat okozna, mindenekelőtt az Egyesült Királyságban, ezért London a határidő lejárta előtt halasztást kért, amelyet az Európai Tanács egyelőre április 12-éig hagyott jóvá. Ha sikerült volna elfogadni március végéig a kilépési egyezményt, akkor Londonnak május 22-éig lett volna ideje előkészíteni a tényleges kilépést, és tagsága akkor szűnt volna meg. Ez a dátum azért vízválasztó, mert máskülönben az Egyesült Királyságnak is meg kell tartania az EP-választásokat, amiről április 12-ig kell bejelentést tenniük a tagállamoknak.