Brexittárgyalás: megint lepattant az EU-ról Boris Johnson

Továbbra sem érkezett a brit kormánytól olyan javaslat, amely alternatívaként szolgálhatna az Egyesült Királysággal megkötött, de nem ratifikált kiválási szerződéssel szemben - közölte az Európai Bizottság hétfőn.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, valamint Michel Barnier, az EU brexit-ügyi főtárgyalója munkaebéden egyeztetett Boris Johnson brit kormányfővel hétfőn Luxembourgban - írja az MTI.

A tájékoztatás szerint Juncker rámutatott, hogy a brüsszeli testület nyitott a politikai bénultság fő okának számító ír-északír pótmegoldás (backstop) kiváltását célzó, működőképes javaslatok tanulmányozására, de eddig nem érkeztek ilyenek, márpedig London felelőssége lenne ezek kidolgozása.

A bizottság továbbra is elérhető a nap huszonnégy órájában, a bennmaradó huszonhét tagállam egysége töretlen - emelték ki a közleményben, arra is kitérve, hogy a következő, október 17-18-i EU-csúcs mérföldkő lesz a folyamatban.

A brit miniszterelnöki hivatal arról számolt be, Johnson és Juncker egyetértett abban, hogy intenzívebb egyeztetésekre van szükség, hangsúlyozván, hamarosan napi szintű találkozók kezdődnek a felek képviselői között, főtárgyalói szinten is. Mina Andreeva európai bizottsági szóvivő pedig közölte: "nagy sebességgel" fognak folytatódni a tárgyalások a mostani "barátságos" találkozót követően.

Jean-Claude Juncker a munkaebéd előtt kijelentette, hogy "Európa soha nem fogy ki a türelemből", viszont például Alexander Schallenberg osztrák EU-ügyi miniszter újságírói kérdésre válaszolva aláhúzta, ha nem érkezik új javaslat a szigetország részéről, akkor fölösleges tovább tárgyalni, garantált a megállapodás nélküli brexit.

A brit kormányfő elszánt, de most is kifütyülték

A brit kormányfő megbeszélést folytatott luxemburgi kollégájával, Xavier Bettellel is, a korábban közösnek meghirdetett sajtótájékoztatón azonban nem vett részt. Bettel angolul beszélt, s többször a mellette üresen álló pódiumnak címezte szavait. Kijelentette, "ketyeg az óra, úgyhogy szavak helyett eljött a tettek ideje", mivel az Egyesült Királyság még mindig nem mutatott be semmilyen alternatívát, így nem is lenne értelme a kilépési határidő újabb hosszabbításának.

"Polgárainknak tudniuk kell, hogy mire készüljenek hat hét múlva. Nem szabad túszul ejteni a jövőt pártpolitikai haszonszerzés céljából" - fogalmazott. Helyszíni beszámolók szerint az épület előtt tüntetők gyülekeztek. Amikor Johnson átvonult a téren, tiltakozó üzeneteket skandáltak és hangosan pfujoltak, Bettelt és Barniert ugyanakkor megtapsolták.

Johnson később úgy vélekedett, "jó esély" van arra, hogy sikerül megállapodással távozni, van elég idő, de ehhez elmozdulásra lenne szükség az EU álláspontjában. Elmondta továbbá, hogy a hangos demonstráció miatt mondta le a sajtóértekezletet, miután szerinte nem lehetett volna hallani a szavait. Boris Johnson számos alkalommal leszögezte, hogy megállapodással vagy anélkül, de október 31-én kilépteti országát az Európai Unióból, nem lehet újabb halasztás.