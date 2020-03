Brit ügyvédek: szétrobbannak a házasságok a karantén miatt

A válásokkal foglalkozó brit ügyvédek előre dörzsölik a markukat, mert arra számítanak, hogy a sokáig összezárt házas felek közül sokan a karantén lecsengése után döntenek a válás mellett. Nem példa nélküli ez a szituáció.

Sokaknak hasonló helyzetet jelenthet a koronavírus-járvány miatt otthon töltött idő, mint a karácsonyi hosszú ünnepnapok vagy a nyári nyaralások - nem igazán jó értelemben. A hazásságok egy része ugyanis nem állja ki ezt a próbát - derül ki a CNBC cikkéből. Az egyik legismertebb válásokkal foglalkozó brit ügyvéd, Fiona Shackleton arról számolt be a napokban, hogy ő és kollégái az önkéntes karanténok után a válások megugrására számít.

Nem kell különleges jóstehetség ahhoz, hogy így gondolják, egyszerűen ezt tanítja a tapasztalat. A nyári szabadságok és a karácsonyi ünnepek után is pontosan ez szokott történni. Jogi irodák statisztikái szerint karácsony után például 230 százalékkal ugranak meg az interneten azok a keresések, amelyeknél azt írják be a keresőbe, hogy "El akarok válni!" További érv a válások várható szaporodása mellett, hogy Kínában is ez történt, miután a járvány miatt sok házaspár hosszú időt töltött összezártan.

A jóindulatú családsegítő szakértők úgy vélik, hogy azok a házasságok szakadnak szét ilyenkor, amelyek már amúgy is tönkre mentek. Ayesha Vardag, válási ügyvéd arra számít, hogy amíg tart a járvány, addig csendben maradnak a telefonok, de az amúgy sem túl jó viszonyban lévő házas felek között nő a feszültség, mint egy kuktában, amelyben lefojtják a gőzt. Ezért aztán, amikor elmúlik baj, megszólalnak majd a telefonok. Vardag szerint a gyermekelhelyezési jogviták is gyarapodni fognak a válság után.