Brüsszel elzárhatja a pénzcsapot

Egyre többen támogatják Európában azt az elképzelést, hogy jogállamisági feltételekhez kössék az uniós források kifizetését - mondta Didier Reynders igazságügyi biztos az Euronewsnak. Véleménye szerint új korszak jön az unió jogállamisági rendszerében az Európai Ügyészség és a következő uniós költségvetés segítségével.

Letettünk a Európai Tanács elé egy javaslatot a támogatások feltételekhez kötéséről. Ez azt jelentené, hogy fel lehetne függeszteni vagy teljesen le is lehetne állítani az uniós kifizetéseket, ha egy tagállamban a jogállami szabályok általános és széles körű megsértését tapasztaljuk, vagyis ha nem bízunk az adott tagállam működésében.

Emellett az év végén feláll az Európai Ügyészség Laura Codruta Kövesi vezetésével. Ez lesz az első alkalom, hogy uniós szintű védelmet kapnak az uniós költségvetési pénzek. Az új szervezet vizsgálhatja az uniós források elosztására létrehozott tagállami szervezetek működését is, és természetesen büntetőeljárást is kezdeményezhet, ha erre szükség van. Tehát azon igyekszünk, hogy legyenek új eszközeink az uniós források védelmére, a tagállamokban és a bizottságon belül is - mondta Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa az Euronewsnak adott interjúban.

Ha azt várjuk az egyik tagállam polgáraitól, hogy legyenek szolidárisak, ők cserébe elvárhatják, hogy a másik tagállam érvényesítse a közös európai elveket, értékeket, és tartsa tiszteletben a jogállamisági normákat. Az elmúlt időszakban azt láttam, hogy ennek a gondolatnak egyre nagyobb az elfogadottsága az Európai Parlamentben, de a tagállamokban is.

Természetesen a tanácsban kemény viták lesznek erről, de még egyszer mondom: én nemcsak a Bizottságnál, hanem a tagállamok részéről is növekvő támogatást érzékelek - tette hozzá a biztos.

Arra a kérdésre, hogy magasabb támogatást kaphatnak-e azok az országok, akik vállalják a tagságot az Európai Ügyészségben, Reynders azt mondta: lehetséges megváltoztatni a szabályokat, de ehhez időre lesz szükség.