Brüsszel kiteríti lapjait: hatalmas mentőcsomaggal készül a járvány utáni időkre

Az Európai Bizottság egy kétezer milliárd eurós mentőcsomagot készítenek elő az Európai Unió gazdaságának fellendítésére a koronavírus-járvány utáni időkre - derült ki egy belső dokumentumból, ami a Politico birtokába került.

A Politico által közölt tervezet a csütörtök délután 3-kor kezdődő uniós állam- és kormányfők videókonferenciája előtt szivárgott ki, amelynek egyik témája az EU gazdasági helyreállításának finanszírozása lesz.

Az új javaslat legalább 2000 milliárd euró értékű beruházást és költést mobilizálhatna - írja a Politico. A csomag orrnehéz lenne (azaz a kezdeti időszakban lehetne a legtöbb forrást lehívni) és a fellendülést, valamint az ellenállóképesség erősítését szolgálná.

A csomagot a következő hétéves költségvetésből és egy ettől elkülönülő, ideiglenes helyreállítási eszközön keresztül finanszíroznák - utóbbi révén mintegy 320 milliárd eurót vonnának be a tőkepiacokról, amire egyébként az uniós szerződés 122-es cikke (kockázatmegosztást lehetővé tevő szolidaritási klauzula) ad lehetőséget.

Ennek az összegnek a fele tagállamoknak adott hitelekből állna, a fennmaradó rész pedig a költségvetésnek egy olyan kerete lenne, amit a tagállamoknak 2027 után kellene visszafizetniük, vagy a jövőben befizetett addicionális saját forrás lenne.

A Politicónak nyilatkozó bizottsági források szerint a dokumentum még kidolgozás alatt áll, csak valamikor a későbbiek folyamán kerül a biztosi kollégium elé.

Merkel szerint még nem lesz végleges döntés

Az EU-csúcs előtt Angela Merkel német kancellár is megszólalt, aki azt nyilatkozta a Politico szerint, hogy a csütörtöki videokonferencián nem lesz még végleges döntés a koronavírus utáni gazdasági mentőcsomag méretéről. A Bundestag előtt mondott beszédében azt is kiemelte, hogy az európai gazdasági helyreállítási terv a következő két évben finanszírozhatja a szükséges helyreállást. A csütörtöki megbeszélés azonban a kancellár szerint még nem a részletek kidolgozásáról vagy a csomag méretéről fog szólni.

Merkel szerint a következő hetekben az Európai Bizottságnak azt kell megvizsgálnia, hogy a koronavírus-járvány hogyan érintette a különböző szektorokat és milyen lépésekre van szükség.

Más javaslatok is voltak

A csütörtöki csúcs előtt a javaslatok között volt még a spanyolok által felvetett 1500 milliárd eurós alap is, amelynek az alapját az országoknak kiutalt uniós források adnák. Ausztria azonban azon a véleményen van, hogy a forrásokat visszafizetendő hitelek formájában kellene nyújtani.

Merkel ugyanakkor úgy véli, hogy a gazdasági helyreállítási csomagot inkább a következő hétéves uniós költségvetéshez kellene kötni, mintsem egy teljesen különálló procedúrát felállítani, ahogy Francia- vagy Olaszország javasolja.

Németországnak fel kell készülnie

Merkel azt is mondta továbbá a Politico szerint, hogy Németországnak fel kell készülnie a szolidaritás jegyében, egy korlátozott időintervallumban, az uniós költségvetéshez való másfajta hozzájárulásra, ami jelentősen nagyobb hozzájárulást jelentene.

A kancellár a németeket arra is figyelmeztette, hogy ezzel a vírussal még hosszú ideig együtt fogunk élni, és bár hangsúlyozta a tesztelés fontosságát, úgy vélte, a válságból való egyetlen kiút a vakcina lesz.

Merkel azt is elárulta, hogy a csúcson az uniós vezetőket arra is fogja ösztönözni, hogy vitassák meg olyan területek további integrációját is, mint a közös piac, a digitális szabályozás, valamint a biztonsági és védelmi politika.