Brüsszel visszaverné Kínát

Az Európai Bizottság keresi annak a módját, hogy meggátolja az EU-ban az olyan felvásárlásokat, ahol befolyást szerezni kívánó cég tiszetességtelen állami támogatásban részesült. A kedzeményezés egyértelműen a kínai befolyásszerzés ellen irányul.

A Financial Times értesülései szerint Brüsszel keresi annak a módját, hogy hogyan szerezhetne újabb jogosítványokat az európai cégek felvásárlásainak ellenőrzésére és engedélyezésére. Meg kívánják gátolni ugyanis, hogy olyan EU-n kívüli cégek vehessenek meg európai társaságokat, amelyek jelentős állami támogatást kaptak hazájukban.

Az egyelőre még nem véglegesített javaslat arra irányul, hogy meg tudják akadályozni a nem tisztességes befolyásszerzési kísérleteket, induljanak azok Kínában, vagy máshonnan. A Bizottság várhatóan még ebben a hónapban közzéteszi elképzeléseit, amelyekben új eszközöket kérne az Unió területén tevékenységet folytató külföldi, állami tulajdonú vagy állami támogatást élvező cégek tevékenységének vizsgálatára, illetve arra, hogy ezek európai piacra történő belépését engedélyezze.

A terv vélhetően nem éppen az Európai Unió és Kína közötti viszony enyhítését fogja szolgálni. A lap megjegyzi, hogy a javaslat nagyjából akkor fog napvilágot látni, amikor Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen Bizottsági elnök találkozója esedékes Li Ko-Csiang kínai miniszterelnökkel.

A javaslat szerint a Bizottságnak joga lesz megvizsgálni az adott cég esetében, hogy az általa a külföldi kormánytól kapott állami támogatás milyen hatással lehet az Európai Unió belső piacának versenyhelyzetére. A lap szerint két szempontból lehet majd vizsgálódni. Egyrészt a Bizottság megnézheti, hogy az adott akciónak van-e torzító hatása az EU belső piacán, másrészt kifejezetten az európai eszközök felvásárlását venné górcső alá. A javaslat összefoglalója szerint egyre több olyan eset van, amikor a külföldi cégek által kapott támogatások lehetővé teszik, hogy európai cégeket vásároljanak meg, illetve hogy ezek a cégek a tranzakciókban meglehetősen torzított árakat alkalmaznak. Ez finoman utalás lehet arra, hogy egyes felvásárlásoknál a a külföldi cég olyan állami támogatást kap, hogy a versenytársakénál sokkal nagyobb árat tud fizetni egy-egy felvásárlási célponttért.

A Bizottság anyag szerint ezen helyzetek kezelésére nem rendelkeznek minden esetben megfelelő eszköztárral. A téma különösen aktuális most, hogy számos európai cég került elég kiszolgáltatott helyzetbe a koronavírus járványt kísérő gazdasági visszaesés miatt.

Azonban a brüsszeli aggodalmak nem új keletűek, már jóval a járvány kitörése előtt is téma volt a kínai cégek állami támogatása. Tavaly a Bizottság már vitára bocsátott egy anyagot, amely szerint kezelni kellene azokat a szabályozási hiányosságokat, amelyek miatt állami, vagy félállami kínai cégek tudnak sorra felvásárolni európai társaságokat. Az EU-nak egyébként jelenleg is van néhány eszköz a kezében, kereskedelmi korlátozásokat vezethet be, illetve vizsgálhatja az Unióban megvalósuló külföldi befektetéseket abból a szempontból, hogy az jelenthet-e potenciális biztonsági kockázatot.

Azonban az állami támogatásokra vonatkozó vizsgálat és tiltás lehetősége a Bizottság számára eddig kizárólag a tagállamok által nyújtott támogatásokra korlátozódott. Ez meglehetősen komoly hiányossága volt az eddigi szabályozásnak. Nem meglepő, hogy az EU erősíteni kívánja védelmét Kínával szemben, nagyon meg szeretnék ugyanis gátolni azt, hogy a gazdaság megmentése érdekében elfogadott hatalmas mentőcsomagok ne az Európai Unió gazdaságát erősítsék.

Nem csak a Bizottság, de az Európai Parlament számos képviselőcsoportja, köztük a legerősebb Néppárttal is egyetért abban, hogy meg kell gátolni a kínai cégek befolyásszerzését az Európai Unióban. Erről nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyilatkozott hosszasan egy interjúban.