Brutális mészárlás jöhet az olajszektorban

Hatalmasat eshet az olaj- és gázipari részvények értéke a következő évtizedekben a klímaváltozás elleni harc eredményeként. Azonban ha nem történnek kellő lépések a klímaváltozás ellen, akkor még ennél is rosszabb jöhet - mutat rá egy új tanulmány.

Az olaj és gázipari szektor cégeinek értéke - közöttük az olyan hatalmas óriásoké is, mint a Shell, a BP vagy az Exxon - akár 95 százalékkal is csökkenhet 2050-ig, ha a kormányok valóban komoly lépéseket tesznek a globális felmelegedés 2 Celsius-fok alatt tartása érdekében - írja a világ legnagyobb tanácsadó cégének tartott Mercer friss elemzése a Financial News értesülései szerint.

A lap szerint a Mercer tanulmánya az első, amely szektorról szektorra elemzi a klímaváltozást és az ellene teendő szabályozói lépéseket, valamint azok várható jövőbeni hatásait a befektetők portfólióira. Az elemzés szerint az erőfeszítések, hogy a klímaváltozást kezelhető mederben tartsák a befektetők átlagos éves hozamait közel 0,2 százalékkal csökkentik majd a következő 30 évben a fejlett részvénypiacokon, az elmaradt hozam 2050-ig 5,6 százalék lehet. Ezt ellensúlyozhatja viszont az, hogy egyéb területeken ugyanezek a hatások pozitívak lesznek majd az ingatlanpiacra, a kötvénypiacra és az infrastrukturális fejlesztésekre, ezeken a terülteken 0,1-0,3 százalékkal emelhetik meg az éves várható hozamot.

Mindenre kihathat a tétlenség

Ugyanakkor a Mercer szakértői úgy vélik, ha nem tesznek erőfeszítéseket a klímaváltozás ellen, akkor az az összes eszközosztály teljesítményére negatív hatással lesz ezen az időtávon. Bár a költségek és extra hozamok nagyjából kiegyenlíthetik egymást, ha megtörténik a fellépés a hőmérséklet növekedése ellen, a hatások a különböző ágazatok esetében nagyon eltérőek lesznek, de különböző hatásokat eredménye az is, hogy mennyire lesz agresszív a fellépés szabályozói oldalról.

Ha például a kormányzatok agresszívan lépnek fel, akkor a globális olajkereslet 2050-ig mintegy harmadával csökkenhet, s eközben a kevésbé szennyező földgáz kínálata mintegy 20 százalékkal növekedhet. A szén felhasználásával előállított áram részesedése ebben az esetben drasztikusan visszaszorulhat, s az új autók akár fele is elektromos lehet majd. Ebben a világban az olaj és gázipari részvények piaci értéke 2030-ig 42 százalékkal, 2050-ig pedig 95 százalékkal eshet. Ugyanakkor a megújuló energetikába történő befektetések értéke 178 százalékkal emelkedhet.

Nem lesznek nyertesek

Ha a kormányzatok nem tesznek intézkedéseket, s a széndioxid kibocsátás továbbra is növekedő pályán marad, akkor a globális átlaghőmérséklet 2050-ig 4 Celsius-fokkal nőhet. Ennek a forgatókönyvnek nem lesznek nyertesei - vélik a Mercer szakértői. Igaz, az olaj- és gázipari részvények értéke csak 15 százalékkal esne ebben az esetben, azonban a 3-4 fokos hőmérséklet-emelkedést tartalmazó forgatókönyvekben minden szektor negatív reálhozamot produkálna 2030-ig, 2050-ig és 2100-ig egyaránt. A negatív hatás nagysága az éves szinten mínusz 0,1 százaléktól a 7,7 százalékig változhat.

Helga Birgden, a Mercer felelős befektetésekért felelős globális üzletág vezetője szerint a jelentés rámutat, hogy a legfeljebb 2 százalékos hőmérséklet-növekedést kitűző erőfeszítések mindenképpen kedvezőbbek annál, mintha nem történik semmi a nagyobb mértékű változás elkerülése érdekében.