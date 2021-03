Ehhez mit szólnak a vásárlók? Ez lehet a jövő öltözéke?

Csomagolóanyagból vagy eldobált szatyrokból készülhetnének a jövő ruhái. Tudósok polietilénből készítettek szövetet: az új anyag ráadásul a műanyagszennyezés és az egyre sokasodó, és nehezen újrahasznosítható ruhák problémájára is megoldást jelenthet.

Bár a PET-palackokból eddig is készültek ruhák, az úgynevezett polár ruhaneműk, most újabb lépés jöhet.

Polietilénből, azaz az egyik legtöbbet használt műanyagból készítettek szövetet tudósok, ezzel pedig csökkenteni lehetne a műanyagszennyezés mértékét és fenntarthatóbbá válna a divatipar. A polietilén ráadásul rengeteg műanyagtermékben megtalálható, így például a zacskókban vagy az élelmiszerek csomagolásában is.

A BBC cikke szerint az új textíliákat a sportruházattól kezdve egészen a dizájner darabokig, számtalan módon fel lehet használni. Sőt, hosszú távon nagy teljesítményű űrruhaként is működhetnének, amelyet úgy terveztek, hogy megvédje a viselőjüket a kozmikus sugárzástól.



Szemétből magas minőségű ruha



Dr Svetlana Boriskina, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) szakértője szerint olyan műanyagzacskókból képesek szövetet készíteni, amelyek más senkinek nem kellenek, ráadásul a folyamatnak alacsony az ökológiai lábnyoma. Azaz gyakorlatilag a szemétből készülhet olyan kényelmes, magas minőségű ruhanemű, amit ráadásul többször újra lehet hasznosítani és új termékké alakítani. Mivel csak egyfajta műanyagból állnak a szálak, az újrahasznosítás is jóval egyszerűbbé válik.



A polietilénszálak ipari szövőszékek segítségével válnak "textíliává", a szövetet pedig úgy tervezik, hogy a víz távozni tudjon. A kutatók szerint a szövet a gyapjúnál, pamutnál, lennél, selyemnél, nejlonnál és a poliészternél kevésbé káros a környezetre, ráadásul hideg vízben is mosható, így tovább csökkenthető az ökológiai lábnyoma. A műanyagot pedig szövés előtt különböző színűre lehet festeni. Dr. Mark Sumner, a University of Leeds szakértője szerint azonban a polietilénnek számos olyan tulajdonsága van, ami azért leszűkíti a felhasználhatóságát ruhaként, ilyen például az alacsony nedvszívó képessége. Szerinte az új anyag igazi tesztje az lesz, hogy mennyire tartják kényelmesnek a viselését a vásárlók: ha merevnek és nehéznek érzik, nem veszik majd meg.



Egyre többet, egyre többször



Az újabb, környezetbarát anyagokra azért is van szükség, mivel elképesztő mértékben nő a ruhák iránti igény. A BBC egy tavalyi cikke szerint egy átlagos vásárló 60 százalékkal több ruhaneműt vesz, mint 15 évvel ezelőtt, miközben persze a Föld népessége is gyarapszik. Világszerte 56 millió tonna ruházati termék fogy, amely becslések szerint 2030-ra 93 millió, 2050-re pedig 160 millió tonnára emelkedik. Ebben az ugrásban vastagon benne vannak az olcsó ruhaneműket nem hosszú távra terveztek. Így a ruhák gyorsan cserélődnek.

Egy átlagos amerikai évi 37 kilogramm ruhát dob ki, miközben a textilek újrahasznosítási aránya 12 százalék. Az összehasonlítás kedvéért: a papír 66, az üveg 27, a PET-palackok 29 százalékát hasznosítják. A divatipar ráadásul az egyik legszennyezőbb iparág a világon. A textilgyártás hatalmas mennyiségű vizet fogyaszt és több millió tonna hulladékot termel, valamint az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 5-10 százalékáért is felel évente.



A fogyasztóknak is meglehetősen nagy a környezeti lábnyomuk a ruhák mosásához, a szárításához és a vasalásához használt víz, energia és vegyi anyagok, valamint a ruhákból keletkező mikroműanyag mennyisége miatt.