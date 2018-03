Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Cenzúrától félnek a franciák

Cenzúrához vezet a francia kormány által a hamis hírek, az úgynevezett „fake news-ok” terjedésének megakadályozását hivatott törvény, figyelmeztetnek a francia Újságírók Országos Szakszervezetének vezetői. A hamarosan a parlament elé kerülő törvénytervezetet hetek óta bírálják a szakma képviselői - írja az Infostart.

A hamis hírek visszaszorításának szükségességét maga Emmanuel Macron jelentette be az év elején, mondván: túlságosan sok álhír terjed a világhálón, különösen a közösségi médiafelületeken, ami választási időszakokban veszélyeztetheti a demokráciák működését. Az államfő az ügyben új törvény megalkotását helyezte kilátásba, melynek tervezete a napokban el is készült, és a sajtóban nyomban ki is szivárgott - olvasható a portálon.

A tervezet egyik legproblematikusabb pontja az, hogy a televíziós és az internetes tartalmak valódiságát a nemzeti audiovizuális tanács ellenőrizné, egy olyan "adminisztratív testület", melynek elnökét az államfő nevezi ki - mondta Dominique Pradalié, a francia Újságírók Országos Szakszervezetének főtitkára.

A tervezet egy másik pontja szerint a hatóságok különösen választási időszakokban figyelnének a hamis hírek terjedésére, e periódusokban gyakorlatilag bárki feljelentést tehet ilyen ügyekben, az illetékes bíróságoknak pedig 48 óra alatt kellene dönteniük, például egy adott internetes oldal elérhetőségének a felfüggesztéséről. Márpedig Dominique Pradalié szerint elképzelhetetlen, hogy a bíróságok két nap alatt meg tudják állapítani egy hírről, hogy az hamis-e vagy sem.