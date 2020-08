Cinikus üzenet Navalnijnak Putyin árnyékából

Jevgenyij Prigozin, a Kremllel jó üzleti kapcsolatot ápoló üzletember kijelentette, hogy be kívánja hajtatni Alekszej Navalnij ellenzéki politikuson és társain azt a 88 millió rubeles (352 millió forint) bírságot, amely egy tavalyi bírósági ítélet nyomán jár neki - adta hírül a Moscow Times. A 44 éves Navalnij egy berlini kórházban fekszik kómában, miután - a német orvosok szerint - minden bizonnyal megmérgezték.

Prigozint a népnyelv "Putyin elnök séfjének" gúnyolja, miután Concord névre hallgató cége nyújt cateringszolgáltatást a Kremlnek. Sajtóértesülések szerint emellett támogatja a leszerelt katonákat alkalmazó Wagner biztonsági céget - amelynek zsoldosai például hírek szerint Szíriában átvették az orosz regulás erők helyét, miután azokat kivonták az országból -, ám az üzletember ezt a kapcsolatot tagadja.

Ha meghal, nem kell fizetnie

Prigozin tervéről a Concord sajtószolgálata számolt be a közösségi médiában. Idézik az üzletembert, aki azt mondta, hogy "pucérra akarja vetkőztetni" azt a lelkiismeretlen emberekből álló társaságot, amely tartozik neki. Sajátos módon nem azt a céget nevezte meg a követelés jogosultjaként, amelynek a bíróság megítélte a bírságot, hanem saját magát. Ezt követően nem kevés cinizmussal folytatta mondandóját.

Ha Navalnij elvtárs "nem dobja fel a talpát" (kicks the bucket), akkor személy szerint nem fogom üldözni ezen a világon. Meghatározatlan időre elhalasztom a dolgot, és kompenzálom magam a saját szórakozásomra. Ha Navalnij túléli a betegségét, akkor az orosz törvények tejes szigorát fel fogja használni, hogy megkapja tőle a bíróság által megítélt pénzt.

Kellett nekik oknyomozó riport

A bíróság tavaly októberben ítélt Navalnij, valamint egyik társa Ljubov Szobol és az Anti-Korrupciós Alapítvány ellen, amelyet ő alapított, miután videójukban beszámoltak a Moszkvai Iskolás nevű vállalat tevékenységéről. A videóriport alapján az alapítvány azzal vádolta a céget, hogy monopolizálja a piacát, miközben rossz, a gyereknek esetenként betegséget okozó ételt szállít.

Annak idején a vállalatot Prigozinhoz kötötték, aki tagadta, hogy a tulajdonosa lenne. Navalnij júliusban formálisan bezárta az alapítványt, hogy elkerülje a bírság arra eső részének kifizetését. Ivan Zsdanov, az alapítvány korábbi vezetője a támogatóknak szóló üzenetében a napokban arról spekulált, hogy az ellenzéki vezetőt az alapítvány oknyomozó riportjai miatt mérgezhették meg.

Egyre érdekesebb állítások Moszkvából

Nem lehet Alekszej Navalnij megmérgezéséről beszélni mindaddig, amíg nem találják meg szervezetében a mérget - jelentette ki ismét Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában az MTI szerint. Peszkov azt is hozzátette: Moszkva "türelemmel viszonyul" azokhoz a kijelentésekhez, hogy az orosz ellenzéki politikust nagy valószínűséggel megmérgezték, de nem ért velük egyet. A szóvivő szerint az incidens nem ok arra, hogy megromoljanak az orosz-nyugati kapcsolatok. "Először is, mi ezt nem akarjuk. Másodszor: erre nincsen semmi ok" - jelentette ki. Peszkov emellett azt is hozzátette utalva Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóháza elnökének nyilatkozatára, amelyben a politikus uniós országok provokációját sejttette a történtek mögött: ha Moszkva véglegesen arra a megállapításra jutna, hogy mérgezés történt, elgondolkodna azon, hogy kinek állt ez érdekében.



A tomszki rendőrség egyébként szerdán meghallgatta a történtekről Kszenyija Fagyejevát, a Navalnij vezette hálózat helyi vezetőjét. Oroszországban bűnügyi nyomozás nem indult az ügyben, mert a hivatalos indoklás szerint nem sikerült azonosítani a politikus szervezetébe került anyagot.