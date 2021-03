Koronavírus: VIR-7831 lehet a csodaszer a Covid-19 ellen?

Új gyógyszer jelenhet meg hamarosan a piacon a koronavírus (SARS-2-CoV) okozta betegségben szenvedők gyógyítására, a készítmény fejlesztőinek tesztje szerint gyakorlatilag megszüntetheti a kórházi kezelés szükségességét.

A brit GlaxoSmithKline Plc gyógyszergyártó multi és az amerikai Vir Biotechnology Inc. biotechnológiai vállalat nyilvánosságra hozta kutatási eredményeit egy gyógyszerrel kapcsolatban, amely jelentősen csökkenti a koronavírus-betegségben szenvedők betegségének súlyosságát - írja a Bloomberg. A két cég azonnal az amerikai gyógyszerfelügyelethez fordul a készítmény gyorsított engedélyezését kérve.

Kérésüket egy független monitoringtestület ajánlásával és tanulmányával támasztják alá. A londoni Glaxo és a San Franciscó-i székhelyű Vir az amerikai National Institutes of Health intézménnyel dolgoztak együtt az antitest-terápián. Egy hasonló készítmény, amelyet az Eli Lilly & Co. és a Regeneron Pharmaceuticals Inc. fejlesztett ki gyorsan megkapta az amerikai használatba vételi engedélyt.

A kutatások szerint a VIR-7831 kódjelű hatóanyaggal kezelt betegek kórházba kerülésének vagy elhalálozásának valószínűsége 85 százalékkal volt alacsonyabb, mint azoké, akik a gyógyszer helyett placebót kaptak - állítják a fejlesztő cégek. Emellett olyan adatokat is benyújthatnak a hatóságnak, amelyek azt bizonyítják, hogy a készítményük hatásos a koronavírus angol, dél-afrikai és brazil változatával szemben is.