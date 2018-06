Családok szétszakítása -Trump meghátrálhat

Donald Trump amerikai elnök azt fontolgatja, hogy elnöki rendelettel dönt az illegális bevándorlók családjai szétszakításának megszüntetéséről - jelentette a republikánusokhoz közelálló Fox televízió.

A televízió értesülései szerint az elnöki rendelet lehetővé tenné, hogy az illegális bevándorlók gyermekei hosszabb ideig a letartóztatott családtagjaikkal maradhassanak.

A Fox elemzője azonban emlékeztetett rá: ez a megoldás sem lehet végleges, hiszen egy 1997 óta érvényben lévő rendelet értelmében felnőttekkel együtt lévő gyermekeket nem lehet 20 napnál hosszabb ideig fogva tartani. A televízió információi szerint egyébként Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter várhatóan azt javasolja Donald Trump elnöknek, hogy támogassa a jelenleg is érvényben lévő bevándorlási törvény "javított" - tehát a hiányosságokat orvosló - változatának elfogadását, és az összes többi probléma rendezésére egy másik, átfogó bevándorlási törvényjavaslatot kérjen a törvényhozóktól.

A közfelháborodást és immár nemzetközi tiltakozást is kiváltó "nulla tolerancia" politikáját - amelynek része az illegális határátlépők gyermekeinek elválasztása szüleiktől - Jeff Sessions igazságügyi miniszter hirdette meg néhány héttel ezelőtt. A Fehér Ház szóvivője kedden emlékeztetett arra: ez a gyakorlat a korábbi amerikai elnökök idején is érvényben volt, csak nem alkalmazták ilyen következetességgel. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője - válaszul az egyik volt first lady, Laura Bush The Washington Postban közölt, e gyakorlatot bíráló véleménycikkére - hangsúlyozta: ezt a törvényt még George W. Bush elnök írta alá - idézi fel az eseményeket az MTI.

A gyermekek elszakítása miatti felháborodás az Egyesült Államokban és világszerte is erősödik. Kedden a mexikói kormány minősítette "kegyetlen és embertelen" gyakorlatnak, szerdán Ferenc pápa fogalmazott meg éles bírálatot, és szerdán Justin Trudeau, kanadai kormányfő országa parlamentjében szintén "rossznak" és "elfogadhatatlannak" nevezte, ami az amerikai-mexikói határon történik.

Az Egyesült Államokban a republikánus politikusok körében is szélesedik az elégedetlenek és a bírálók tábora. Peter King, New York republikánus képviselője például a Fox televíziónak adott interjújában kifejtette: támogatja ugyan Donald Trump bevándorlási politikáját, de nem ért egyet a gyermekek elszakításával, és ezt a gyakorlatot szerinte fel kellene függeszteni.

"Ha nem sikerül elfogadnunk a bevándorlási törvényt, az elnöknek akkor is mindaddig fel kellene függesztenie ezt a 'nulla tolerancia" politikát, amíg nem sikerül egy új törvényt elfogadnunk" - fogalmazott a politikus. A feszült közhangulatot jól érzékelteti, hogy Kirstjen Nielsen belbiztonsági minisztert kedden este egy washingtoni mexikói étteremben a szó szoros értelmében "kifütyülték".

Fotó: AFP Photo/Saul Loeb