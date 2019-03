Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csehország megszünteti a lengyel marhahús laboratóriumi ellenőrzését

Csehország kedd éjféltől megszünteti a lengyel marhahús szigorú ellenőrzését, miután Varsó biztosítékokat nyújtott Prágának, hogy megfelelő intézkedéseket tett a hússzállítmányok minőségének biztosítására - közölte Miroslav Toman cseh mezőgazdasági miniszter kedden egy prágai agrárkonferencián.

A cseh mezőgazdasági minisztérium február 20-án jelentette be, hogy ezentúl lengyel marhahús csak úgy kerülhet forgalomba, ha azt a cseh ellenőrök saját laboratóriumaikban is megvizsgálják. Az intézkedést azután hozták, hogy egy Prága melletti raktárban 700 kilogramm, szalmonellával fertőzött lengyel marhahúst találtak. Később több kisebb lengyel szállítmányban is találtak szalmonellát.

"Elfogadható biztosítékokat kaptunk a lengyel féltől, hogy megfelelő ellenőrzéseket vezetett be a vágóhidakon és a húsgyárakban, ezért ma (kedd) éjféltől a lengyel marhahúst importáló cseh cégeknek már nem kell saját költségükre saját laborátóriumi vizsgálatokat elvégezniük" - közölte a miniszter.

A két fél az Európai Unió közvetítésével abban állapodott meg, hogy a lengyelek megfelelő ellenőrzési lépéseket vezetnek be, amelyekről március 25-ig tájékoztatják a cseh felet. Toman elmondta: hétfő este megkapták a tájékoztatást az intézkedésekről, s azok áttanulmányozása alapján megszüntetik a lengyel hús kötelező csehországi laboratóriumi ellenőrzését.

A prágai miniszérium ugyanakkor hétfőn megerősítette, hogy az illetékes szakhatóságok és a cseh rendőrség tovább folytatja a hússzállítmányok, a vendéglők, valamint a húst és húskészítményeket forgalmazó boltok ellenőrzését. Különösen a marhahúst és a csirkehúst ellenőrzik. A cseh rendőrség folytatja a Lengyelországból érkező élelmiszereket szállító kamionok ellenőrzését is.