Cselszövő? Intrikus? Putyin visszhangja? Nem kímélik Orbán Viktort

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Vlagyimir Putyin Oroszország államfője a háttérből manipulálta Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét azzal a céllal, hogy Ukrajna és az új kijevi vezetés ellen hangolja - állítja az amerikai sajtó.

Orbán Viktor miniszterelnök szigorú vádiratot fogalmazott meg Ukrajnával szemben Donald Trumpnak, az USA elnökének kettejük idén májusi találkozóján, ami felerősítette Trump Ukrajnával szembeni ellenséges érzéseit - állítja a The New York Times. Ez a találkozó tíz nappal előzte meg a másik egyeztetést, amelyen Trump, valamint az amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb tanácsadói vettek részt. Az utóbbiak azt javasolták az elnöknek, hogy támogassa Volodimir Zelenszkijt, Ukrajna frissen beiktatott reformer elnökét, ám az USA első embere elutasította ezt.

A The New York Times úgy véli, hogy két külföldi politikus befolyása jelentős szerepet játszott ebben. Az egyik Vlagyimir Putyin orosz elnöké, aki hónapok, sőt évek óta hangolta Ukrajna ellen az amerikai vezetőt, a másik Orbán Viktoré, aki rövid idővel a kritikus tanácsadói találkozó előtt ekézte a kijevi vezetést. A magyar miniszterelnök egyébként amiatt a nyelvtörvény miatt hadakozik Ukrajnával szemben, amely korlátozza a magyar kisebbség nyelvhasználatát, ám magyar kormány európai partnerei túlzásnak tartják, hogy ezért keresztbe tesz Ukrajna általános közeledésének Európához.

Vita a háttérben

Ha Donald Trumpra valóban hatással voltak a magyar miniszterelnök megjegyzései, az annyiban meglepő, hogy stábjának befolyásos tagjai nem értettek egyet Orbán Viktor meghívásával a Fehér Házba - derült ki a New York-i lapnak az ügyhöz közel álló forrásokból származó információjából. John Bolton, az elnök akkori keményvonalas, konzervatív nemzetbiztonsági tanácsadója és Fiona Hill a nemzetbiztonsági tanács eurázsiai és orosz ügyekért felelős igazgatója ellenezte a meghívást, ám Mick Mulvaney kabinetfőnök, aki támogatta a találkozót, kimanőverezte őket.

Bolton és Hill azzal érveltek a magyar miniszterelnök meghívása ellen, hogy autokratikus rezsimet épített ki országában, Mulvaney azonban nagyra értékeli, hogy Orbán Viktor a Közel-Keleten élő keresztények védelmezőjének szerepében lép fel. Mulvaney mellett David B. Cornstein budapesti amerikai nagykövet lobbizott Orbán meghívása mellett, a The New York Times egyik forrása szerint még a külügyminisztériumot is megkerülte, hogy előmozdítsa az Orbán-Trump találkozót.