Csendben keménykednek az oroszokkal a lengyelek

Brutális szupersportkocsi-tanulmányt mutatott be a Tokiói Autószalonon a Toyota. A GR Super Sport névre keresztelt ezer lóerős szörnyeteg Le Mans-i technikát használ. Az persze messze nem újdonság, hogy a versenysportból szivárognak le technikai megoldások utcai autókba is, de az utóbbi időben mintha néhány gyártó azt tekintené kihívásnak, hogy mennyire tudja közel vinni a csúcstechnikát a közúti használathoz. Ott van például a Mercedesnél a Forma-1-es turbómotorral szerelt Project One, az Aston Martinnál meg a Red Bull Racinggel közösen fejlesztett Valkyrie.