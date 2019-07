Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csernobillal felérő ökológiai katasztrófa fenyeget

A csernobili atomerőmű katasztrófájához hasonló tragédiára figyelmeztet az orosz környezetvédelmi ügynökség, azaz egy hivatalos állami szervezet vezetője, aki nemrégiben a saját szemével győződött meg egy elhagyott vegyi üzem életveszélyes állapotáról.

Olyan környezetvédelmi tragédiát okozhat egy elhagyott vegyi üzem Szibériában, amilyenre a csernobili atomerőmű 1986-os balesete óta nem volt példa - állítja Szvetlana Radionova, az orosz állami környezetvédelmi ügynökség, a Roszpriodnadzor vezetője. Ha nem hoznak sürgős intézkedéseket ezek elkerülésére, akkor hamarosan tanúi lehetünk a katasztrófának. Az irkutszki régióban lévő Uszoljehimprom vegyi gyárban klórt és más anyagokat állítottak elő 2017-ig, a vállalat csődjéig.

Az üzem azóta elhagyottan áll, annak ellenére, hogy továbbra is a legkülönbözőbb mérgező anyagok találhatók felhalmozva a területén. Radionova nemrégiben személyesen is felkereste a telephelyet, ahol egyebek mellett olajhulladékkal töltött kutakat talált. Ezek felrobbanhatnak, és tartalmuk eljuthat az Angarába, Szibéria legnagyobb folyójába. Az üzem területe már most egy környezetvédelmi katasztrófa színhelye - fogalmazott a környezetvédelmi hivatal vezetője.

Senki sem tudja

Most azonnal tenni kell ellene valamit, vagy egy ökológiai Csernobilt kapunk a nyakunkba - folytatta a hivatalos orosz irányvonalat követő Izvesztyija napilapnak nyilatkozva. Senki sem tudja pontosan, mi minden van ebben az üzemben - tette hozzá figyelmeztetéséhez, megjegyezve, hogy hatalmas mennyiségű higannyal szennyezett anyagot látott, ami éppen "higanytalanításra" várt. Hozzátette még mindehhez, hogy nyomás alatt lévő tartályok is vannak a telephelyen, amelyek ismeretlen vegyi anyagot tartalmaznak.

Radionova szerint a félig lerombolt állapotban lévő üzem hanyag tulajdonosai kiszorították az utolsó megszerezhető bevételt és profitot is a létesítményből, majd egyszerűen hátrahagyták. Szavait igazolhatja, hogy a gyár tulajdonosai nem vették a fáradságot, hogy feleljenek a felvetéseire.

Fekete hó

Szibériai rémtörténetek korábban is napvilágot láttak. Például a hatóságok ideiglenesen bezárattak egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos levegőszennyezéssel gyanúsítottak - írta a heol.hu. (A fekete hóról fotók és videó is készült.) A Moszkvától több mint 3000 kilométerre fekvő Kemerovói terület három városában februárban több alkalommal is fekete hó esett. A lakók szerint a házakat és járműveket beborító fekete hó olajos tapintású és nehezen tisztítható volt. A hatóságok Kiszeljovszkban működő szénfeldolgozó üzemet találták bűnösnek, amelyben egyáltalán nem szűrték a levegőbe kerülő port.

