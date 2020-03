"Csodaszert" kínálnak a lengyelek a koronavírus ellen

A lengyel szeszgyártók a koronavírus-járvánnyal magyarázzák, hogy megugrott a kereslet termékeik irányt. A titok állítólag az, hogy az alkohol alapanyagból többféle termék állítható elő.

A koronavírus terjedése miatt a világ rávetette magát a lengyel szeszre - írta a Rzeczpospolita. A lengyel szakértők legalábbis az európai megbetegedések megugrásának tudják be, hogy a fertőtlenítő szerek iránti érdeklődés nyomán a Lengyelországban előállított szeszes termékeket kereslete is nő. Sok fertőtlenítő tartalmaz alkoholt is.

A lengyel szesz sikerének titka, hogy miután a gyógyszeres fertőtlenítőkből hamar elfogytak a készletek, a közegészségügyi hatóságok más megoldást kerestek ezek helyettesítésére. Ennek során felfigyeltek a lengyel szeszre, amely a termelés technológiájától függően mind étkezési, mind ipari, mind gyógyszeripari célokra felhasználható.

Utoljára Spanyolországból remdeltek nagy mennyiségű 80 százalék etalont tartalmazó alkoholt, de érdeklődnek a japánok is - mondta a lengyel szeszipari vállalatok szövetségének elnöke, Witold Wlodarczyk. A lengyel cégek sokat exportálnak a németeknek, a franciáknak és az olaszoknak is.

Az első negyedév eredményeinek ismeretében lehet majd igazán értékelni, hogyan hatott a koronavírus-járvány a szeszkivitelre. Egyébként Lengyelország az első mind a Vodka előállításában, mind annak eladásában Európában.