Cuki kutyák szállnak harcba a koronavírus ellen

Oroszországban nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a salajka fajtájú kutyákkal a PCR-tesztnél sokkal gyorsabban meg tudják állapítani valakiről, hogy fertőzött-e a koronavírussal vagy sem. A kutyák nemcsak cukik, hanem dolgosak is.

Fotó: The Moscow Times / Pjotr Sauer

A moszkvai Seremetyevo repülőtér egyik távoli részén gazdáik egy csoport különleges kutyának alakítottak ki új lakóhelyet - kezdődik a Moscow Times beszámolója. A leginkább a rókákhoz hasonló salajaka vagy sulimov fajtájú kutyákra nagy feladat vár, amire különleges származásuk teheti képessé őket. Egyik ősük ugyanis az északi-sarkköri, szürkésfehér lajka kutya, a másik a Türkmenisztán déli részein tenyésztett aranybarna sakál. Az orosz hatóságok azt remélik, hogy hamarosan képesek lesznek kiszimatolni, ki fertőzött koronavírussal és ki nem.

Sok szempontból éppen ez a kutyafajta a legalkalmasabb erre a feladatra - véli Jelena Batajeva, a fajta egyik tenyésztője. Különlegessé teszi ugyanis az, hogy egyik őse északi, a másik déli. Így mind a hideg, mind a meleg körülmények között jól felismeri a különböző szagokat. Batajeva azt is elárulta, hogy korábban már használták ezeket a kutyákat betegségek, például a rák felderítésére.

A salajka fajtát Klim Sulimov biológus tenyésztette ki az 1970-es években, hogy segítsen leleplezni az Afganisztánból a Szovjetunióba csempészett ópiumszállítmányokat. A fajta 1990-es évekre a kihallás szélére került, amit az orosz állami Aeroflot légitársaságnak köszönhetően került el. A cég a 2000-es évek elején azért választotta ezeket a kutyákat, mert agilisek, így olyan kicsi, zárt helyeken is megtalálják a nem odavaló dolgokat, mint egy pilótakabin.

Jobb, mint a PCR tesz?

A 69 élő példányból 15-öt választottak ki a koronavírus-felderítésre. A kiképzés során fertőzött emberek vizeletéből ismerhetik meg a koronavírus jelenlétét jelző szagot, Batajeva és a légitársaság szakértői azt remélik, hogy decemberben már munkába is állhatnak a repülőtéren.

Nem Oroszország az egyetlen, ahol kutyákat vetnek be a koronavírus elleni harcba. Finnországban szeptemberben jelentették be az első kísérleteket a helsinki repülőtéren, amelyben önkéntes utasok vettek részt. Akkori hírek szerint a kutyák kiszagolták a fertőzést olyanokon, akik semmilyen tünetet nem mutattak. Egy korábbi német kutatás azt találta, hogy a kutyák nyálmintákban 94 százalékos biztonsággal megérzik a vírus jelenlétét, ám azt nem tudják a tudósok, hogy pontosan hogyan is képesek erre.

Csak az a biztos, hogy a szaglásukat használják, az nem, hogy pontosan minek a szagát és milyen szagot éreznek. Batakeva egyébként kizártnak tartja, hogy ezzel kárt okozhatnak maguknak, az eddigi tudásunk alapján ugyanis a koronavírus nem fertőzi a kutyákat, bár a házi macskákat talán igen.