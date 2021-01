Döcögve halad az oltás, de már Európa 1 százaléka megkapta a vakcinát

Eddig Európa teljesen lakosságának mintegy egy százaléka kapott legalább egy adag oltóanyagot - írja az Euronews, amely szerint emiatt még hónapokig maradhatnak a koronavírus-járvány miatti korlátozások a kontinens országaiban, ami komoly kimaradást jelenthet, akárcsak 2020-ban. Magyarországon már 100 ezernél több ember kapott legalább egy dózisnyit az oltóanyagból.

Sorra kapják meg a koronavírus elleni oltást a krónikus betegek Franciaországban, ahol Jean Castex miniszterelnök szerint január végére több mint egymillió ember kaphatja meg a vakcinát. Az Egyesült Királyságban február közepéig 15 millió nagy kockázatú csoportba tartozó ember beoltását tervezik.

Eddig Európa teljesen lakosságának mintegy egy százaléka kapott legalább egy adag oltóanyagot, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi korlátozások még akár hónapokig maradhatnak. Azokban az országokban, amelyek még nem kaptak vakcinát, a 2021 pont olyan nehéz év lesz, mint a tavalyi volt - írja az Euronews.

"A világszinten jelenleg elérhető huszonhárom és félmillió vakcina 95 százalékát tíz ország kötötte le. Nem engedhetjük meg, hogy bármelyik közösség, bármelyik ország kimaradjon az oltásból" - mondta a WHO európai területi igazgatója, Hans Kluge.

Magyarországon - Orbán Viktor miniszterelnök reggeli tájékoztatása szerint - több mint 105 ezer embert oltottak be eddig. Ez a lakosság 1,1 százalékának felel meg. A kormányfő jelezte, hogy az ország tervezi, hogy kínai és orosz készítményeket is bevon a programba. A Napi.hu és a Pulzus Kutató közös reprezentatív felmérése alapján, ha a magyar lakosság választhatna, akkor 1 illetve 2 százalék adatná be magán a kettő valamelyikét.