Dolgozna az USA-ban? - Fontos változás készülődik a munkavállalói vízum körül

Több magasan képzett szakember mehetne az USA-ba dolgozni - legalábbis erre utal az egyik most beterjesztett vízumreform.

Orrin Hatch és Jeff Flake republikánus szenátorok benyújtottak egy jogszabály-módosítási javaslatot csütörtökön, melynek értelmében a H-1B vízumra meghatározott éves kvótát 65-ről 85 ezerre emelnék. Ez az a vízum, amelyet általában magasan képzett szakemberek számára adnak ki, hogy amerikai nagyvállalatoknál dolgozhassanak és jelenleg az egyik legforróbb téma a külföldi munkavállalókat érintően.

A hatályos szabályozások szerint ez a vízum három évig érvényes és további három évre meghosszabbítható. A vízum a munkavállalók házastársai és gyerekeik számára is lehetővé teszi a munkavállalást - írja a CNN.

Ez volt az az egyik vízumfajta, amit Donald Trump amerikai elnök kinézett magának arra, hogy megreformálja, mondván, ez a szabályokkal visszaélők számára csak az amerikai munkaerő lecserélését szolgálja. Csakhogy ez a vízumprogram a techvállalatok nagy kedvence, hiszen az ilyen vízumot igénylők között sok a mérnök. Sőt, a kérelmek száma gyakran meghaladja a kiadható keretet, amikor viszont egy sorsolásos rendszer aktiválódik. Nem véletlen, hogy az olyan nagyvállalatok vezetői, mint a Microsoft vagy a Facebook, illetve ágazati érdekképviseletek nyilatkozatban álltak ki a javaslat mellett.

A javaslat ahhoz, hogy a program jobban alkalmazkodjon a piaci igényekhez, további 110 ezerrel emelné a kiadható vízumok számát (összesen 195 ezerre), a kérelmeknél pedig előnyben részesítenék a mesterképzést végzetteket, valamint a külföldön szerzett Ph.D. fokozatot vagy az USA-ban a tudomány, technológia, mérnöki és matematika (STEM) terén szerzett BSc. fokozattal rendelkezőket.

A javaslat emellett az egyes országokra kiszabott 20 ezres limitet is eltörölné az olyan foglalkoztatók számára, amelyek zöld kártyát szponzorálnak a dolgozóiknak. Továbbá létezik egy felső korlát olyan H-1B vízumok kiadására, amelyeket a mesterdiplomával rendelkezők számára tartanak fenn - ennek feltétele, hogy a munkáltató szponzorálja a munkavállaló zöld kártyáját.

Kegyelem az álmodozóknak?

A CNN szerint ugyanakkor ezt a reformot nem valószínű, hogy összekapcsolnák azzal a módosítással, amely az úgynevezett DACA program résztvevőit, az "álmodozókat" védi. Utóbbi arra a mintegy 700-800 ezer fiatalkorú illegális bevándorlóra vonatkozik, akiket az országból való kiutasítástól védenek, miután Trump a programot meg akarta szüntetni. Ebben az ügyben a legutóbbi hírek szerint annyi változás történt, hogy Donald Trump elnök 1,8 millió illegális bevándorló fiatalnak megadná az amerikai állampolgárságot - mindez egy csütörtök este a Fehér Ház által kiadott emlékeztetőből derült ki, amelyet a kongresszusba küldtek át a törvényhozóknak.

Az ebben szereplő javaslat ugyanakkor nemcsak az álmodozókra, hanem a programban nem szereplő, de más, a "DACA programra alkalmas illegális bevándorló fiatalokra" is vonatkozna, azaz ők is megkaphatják az állampolgárságot. A Fehér Ház becslései szerint így akár 1 millió 800 ezer fiatal is amerikai állampolgár lehet ám nem azonnal, hanem 10-12 évig tartó folyamat után - írta az MTI.

Képünk forrása: Shutterstock

