Donald Trump már feloldaná a kijárási tilalmat

Az Egyesült Államokban élők 90 százaléka kijárási korlátozás, illetve tilalom alatt él. Az eddig ismert közösségi élet szinte teljesen megszűnt az ország 50 államában.

Az Egyesült Államok elnöke nem várna tovább. Van néhány államunk, ahol a tehetséges embereknek köszönhetően nagyon gyorsan fel tudnánk oldani a korlátozásokat. A kormányzókon múlik, de majd segítünk nekik - mondta Donald Trump elnök az Euronews szerint.

New York államban a fertőzöttek száma miatt nem terveznek ilyet. Sőt, a kormányzó hevesen ellenzi a tervet. Hadd reagáljak az elnök szavaira. Ha folyton otthon van és csak tévét néz, akkor itt lenne az ideje elkezdeni dolgoznia, nem igaz? - mondta Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

New Yorkban szombattól kezdve maszkot kell viselni minden olyan helyen, buszon, járdán és üzletekben, ahol az emberek nem tudnak egymástól két méteres távolságot tartani. A húszmillió lakosú New York államban naponta 2000 új fertőzöttet regisztrálnak. Az idősotthonokban élők itt is és országszerte rendkívül nagy veszélyben élnek.

Az állam kormányzója, Andrew Cuomo azt mondta, mindenki takarja el a száját, az életük múlik rajta.