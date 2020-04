Donald Trump nem tartotta be a szavát

Az Egyesült Államok "egyre jobban van" és "éhes a munkára" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn este a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón, miután előzőleg bejelentették, hogy ezentúl nem lesznek naponta ilyet.

Trump úgy fogalmazott: a szörnyű helyzet után az amerikaiak "éheznek rá, hogy dolgozhassanak". Szavai szerint "gazdaságunk egészségének biztosítása életbevágóan fontos nemzetünk egészségének garantálásához, s ez a két cél párban jár".

Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, a kormányzat vizsgálatot indított arról, hogy Kína hogyan kezelte a járványt. Arra a felvetésre, amely szerint Alex Azar, az emberi erőforrások és egészségügy minisztere kicsinyítette a vírusfertőzés és a járvány jelentőségét, Trump azt válaszolta: az állítás "nem korrekt" Azarral szemben.

A sajtókonferencián Deborah Birx orvos, járványügyi szakember és Brett Giroir admirális, a szövetségi egészségügyi tárca államtitkára - mindketten a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket egyeztető kormányzati munkacsoport tagjai - beszámoltak a vírustesztekkel kapcsolatos erőfeszítésekről. Ebben jelentősen javult a helyzet, a szövetségi kormányzat bármelyik tagállamot képes ellátni megfelelő számú tesztkészlettel.

Az új előírások szerint a vírustesztek elvégeztetése nem a szövetségi kormányzatra, hanem az egyes tagállamokra hárul majd, és a kormányzóknak maguknak kell elkészíteniük a tesztelésekre vonatkozó terveket. A CBS televízió korábban idézett abból a leiratból, amelyet a kormányzók megkapnak. E szerint az államoknak kell aktívan figyelemmel kísérniük a járványhelyzet alakulását, és gyors intézkedéseket magában foglaló terveket kell kidolgozniuk a járvány esetleges helyi kiújulásának kezelésére. Ennek részeként ki kell dolgozniuk például a gyors elkülönítés lehetőségeit és az azonnali tesztelést - számolt be az MTI.

New York államban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, több amerikai szövetségi államban ugyanakkor megkezdték a mindennapi élet újraindítását hétfőn. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója közölte: vasárnap 337 beteg halt bele a koronavírus kiváltotta Covid-19 betegségbe. "Ez csökkenés, de még mindig tragikusan magas szám". Az újonnan kórházba szállított betegek száma nem emelkedik, de nem is csökken.

A kormányzó elmondta: eddig 7500 emberen végeztek antitest-tesztet, amely 14,9 százalékban pozitív lett. Ez azt mutatja ki, hogy a vizsgált személy átesett-e már a fertőzésen. Közölte azt is, hogy nagyobb számban lett pozitív a teszt a spanyolajkú és az ázsiai gyökerű amerikaiaknál.

Egyeztetett Donald Trump elnökkel a szövetségi kormányzat által felállított tábori kórházak némelyikének járvány utáni működtetéséről is. Ezen tervek szerint az államban elővigyázatosságból még őszig fennmaradnának ezek az átmeneti kialakított kórházak arra az esetre, ha a járvány ismét fellángolna, ahogy azt egyes egészségügyi szakértők jósolják. "Azzal számolunk, hogy ősszel ismét előfordulhat a Covid, vagy a Covid és a normális influenza együttes járványa" - mondta Cuomo.