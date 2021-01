Donald Trump utolsó percig próbálkozott, hogy hatalmon maradjon

A héten leköszönt Donald Trump elnök fontolóra vette, hogy kirúgja az igazságügyi miniszterét, mivel az nem volt hajlandó megalapozatlan választási csalási állításai miatt felszólítani a Legfelsőbb Bíróságot, hogy érvénytelenítse Joe Biden győzelmét - jelentette szombaton a Wall Street Journal.

A 2020 novemberi elnökválasztás után Donald Trump nehezen fogadta el vereségét és több bírósági eljárást is kezdeményezett, hogy a választás eredményét módosítsák, mivel szerinte Joe Biden demokrata jelölt csalással nyert. Ugyan számos keresetet beadtak a szoros végeredménnyel záró tagállamokban, többnyire a levélszavazatok szabálytalan kezelésére hivatkozva, vagy azt állítva, hogy nem engedték be a megfigyelőket a számláló helyiségekbe, ezeket mindenhol visszadobták a tagállami bíróságok, mivel a legtöbbhöz nem csatoltak semmilyen bizonyítékot, de volt olyan eset is, amikor valótlan állításokat tettek. Végül az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága is visszadobta a jogi támadásukat.

Donald Trump ezzel olyanannyira nem volt kibékülve, hogy utolsó heteiben már azt is megfontolta, hogy Jeffrey Rosen ügyvivő minisztert is meneszti. Viszont ekkor már a december 23-án leköszönt, de Trumphoz minden szinten lojálist igazságügyi tárcavezető William Barr is azt mondta, hogy semmilyen bizonyíték nincs a választási csalásokra, valamint ellenállt jogi stábja is a Fehér Házban: ők jelezték is az elnöknek, ha Rosent elküldi, otthagyják az utolsó napjaiban. Ugyanilyen ellenállás volt az igazságügyi minisztériumban is - jelentette a WSJ.

A magas rangú tisztviselők, köztük Rosen, William Barr és Jeffrey Wall volt ügyvéd-ügyész megtagadták, hogy a Legfelsőbb Bíróságot utasítsák a keresetek kezelésére, arra a következtetésre jutottak, hogy nincs alapja a választási eredmény vitatásának, és a szövetségi kormánynak nem volt jogi érdeke abban, hogy Trump vagy Biden nyerte az elnökválasztást.

Pat Cipollone, a Fehér Ház akkori jogtanácsosa és helyettese, Patrick Philbin szintén ellenezték Trump ötletét, amelyet külső ügyvédei támogattak.

A demokraták felháborodottan reagáltak szombaton a hírre, Richard Durbin szenátor, az Igazságügyi Bizottság soros elnöke azt mondta, hogy vizsgálni fogják az Igazságügyi Minisztérium lépéseit, valamint a tárcán lévő nyomást, hogy tovább vigyék Trump erőfeszítéseit a választási eredmények megváltoztatására. Chuck Schumer, a szenátus demokrata többségének vezetője, az osztály főfelügyelőjét, Michael E. Horowitzot hívta fel, hogy vizsgálja meg "ezt a nyomásgyakorlási kísérletet".

Az Egyesült Államok elnöki posztját végül Trump elhagyta, ráadásul visszafogottan, miután január 6-án az ő unszolására mentek tüntetők a Kapitóliumhoz, majd törtek be oda. Emiatt egy impeachment - vagyis vádemelési - eljárást is indított ellene a Kongresszus.