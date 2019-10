Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Donald Trumpot Varsóba hívnák a V4-ek

A négy visegrádi ország (V4) azt mérlegeli, hogy közösen meghívják Varsóba Donald Trump amerikai államfőt - mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök a Blesk.cz hírportálnak.

A bulvárlap hírportálja aziránt érdeklődött, hogy áll az amerikai elnök csehországi meghívásának az ügye. Babis a közelmúltban jelentette be, hogy szeptemberben az ENSZ Közgyűlése idején New Yorkban találkozott Donald Trumppal és meghívta őt egy találkozóra a négy visegrádi ország, tehát Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, kormányfőjével. A V4-ek soros elnöki tisztségét jelenleg Csehország tölti be.

Lengyelország az Egyesült Államok legközelebbi szövetségese - indokolta a találkozó helyszínének megválasztását a cseh kormányfő. Szerinte a visegrádi miniszterelnökök a találkozón az amerikai államfővel szeretnék megvitatni az európai-amerikai kapcsolatokat, beleértve a kereskedelmi szerződést is - írta az MTI.

A visegrádi országcsoport, amelynek most Csehország a soros elnöke, Babis szerint "nagyobb szerepet akar vállalni az Egyesült Államokkal szembeni politikában". A cseh miniszterelnök szerint sok függ attól, mennyire lesz képes az új összetételű Európai Bizottság megszervezni az Európai Unió külpolitikáját.

Andrej Babis legutóbb New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés 74. ülésszakának általános vitája idején találkozott az amerikai elnökkel. Az interjúban megismételte korábbi kijelentését, miszerint nem tetszett neki, hogy Trump beszédében meg sem említette Európát, s ezt a fogadáson meg is mondta Trumpnak.

A cseh kormányfő azt mondta, szeretné, ha az Európai Unió is olyan szerződést kötne az Egyesült Államokkal, amilyet Trump az EU-ból távozó Nagy-Britanniának ígért. Szavai szerint a V4-ek ezt a kérdést szeretnék megvitatni az amerikai vezetővel.