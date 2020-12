Döntött a Európai Központi Bank, segítséget kaphat a nyűglődő európai gazdaság

Egy utolsó nagy löketet adhat a mostani válságban az Európai Központi Bank. A jegybank idei utolsó rendes kamatdöntő ülését tartotta, ahol a kamatfeltételektől nem volt várható újítás, annál inkább újabb jelentős likviditási injekció a változatlanul gyengélkedő európai gazdaságnak, amit követően már a költségvetési pénzek elosztásán kell múljon a vírusválság megoldása.

Nagy várakozás előzte meg az Európai Központi Bank (EKB) idei utolsó kamatdöntését. Christine Lagarde elnök októberben súlyos változásoknak ágyazott meg, amikor kijelentette, hogy a decemberi ülésen az EKB döntéshozói a teljes eszköztárat újragondolják, lévén a koronavírus gazdasági hatásai rosszabbodtak a nyári nyugalmat követően.

A mostani kamatdöntésen változatlanul tartotta az irányadó refinanszírozási műveletek 0 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve -0,50 százalékos szintjét az EKB kormányzótanácsa, ebben nincs fordulat.

Az EKB várható gazdaságélénkítő lépéseit viszont azért is várják nagy reményekkel, mert az Európai Unió saját költségvetési lépései - épp a magyar és lengyel vétó fenyegetése miatt - kérdésessé váltak. Lagarde októberben, ahogy már többször, szorgalmazta az uniós intézkedéseket, amelyek az épp zajló brüsszeli csúcson várhatóan haladhatnak is, miután a vitázó felek egy részleteiben még nem teljesen ismert kompromisszumra jutottak a költségvetésről.

Carsten Brzeski, az ING nemzetközi vezető közgazdásza előzetesen kiemelte, hogy az októberi megnyilvánulásával Lagarde szakított a bevett gyakorlattal, és konkrét ígéretet tett arra, hogy valami jelentős beavatkozásra készülnek. Ez stabilitást ad, másrészt beárazódik, és elmaradhat a kívánt hatás, amikor be is jelenti a lépéseket egy döntéshozó.

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy az EKB a válságkezelő programját kibővíti akár több százmilliárd euróval, és a továbbiakban is fenntartja a kedvező hozzáférést a likviditáshoz, akár hosszabban, mint eddig kommunikálta.

Az EKB egyben új makrogazdasági előrejelzéseket is közöl az eurozónára. Ezek romlást hoznak a korábbi amúgy is visszafogott növekedéshez képest. Az ING elemzései szerint most azzal is számolni kell, hogy a vakcina megjelenése és a politikai megnyugvás az Egyesült Államokban ismét visszaveti a dollár súlyát menedékdevizaként, és a versenyképességet visszavető euróerősödéssel kell számolni.

Christine Lagarde hamarosan tájékoztatón ismerteti a részleteket. Az ING közgazdásza arra számít, hogy markánsan közli a piacokkal, több ilyen támogató lépésre ne számítsanak a bank részéről.