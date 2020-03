Döntött az európai jegybank: itt az élénkítés

Rendes kamatdöntésén az Európai Központi Bank a kamatokat változatlanul hagyta, viszont intézkedéseket jelentett be, amelyektől a piacok a koronavírus miatti zuhanás megállását remélik. Christine Lagarde elnök hamarosan ismerteti a részleteket.

A bejelentés szerint szerteágazó lépésekről határozott az Európai Központi Bank (ECB). Némileg meglepve a piacokat, a kamatszinteken emellett nem változtattak.

Március elején az ECB közleményt adott ki, miszerint szorosan nyomon követik a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket. Akkor konkrétumok nélkül annyit közöltek, hogy a jegybank kész lépni, amennyiben a felmerülő kockázatok ezt indokolják. A napokban az ECB egyik dolgozójánál is megállapították a koronavírust.

A mostani Christine Lagarde eddigi rövid elnökségének legnagyobb próbatétele a piacok szerint. Azon túl, hogy a koronavírus-járványnak egyre látványosabbak a gazdasági hatásai, az ECB-nak most már a kamatdöntés napján is tartó pénzpiaci összeomlás hatásival is foglalkoznia kell.

Carsten Brzeski, az ING szakértője szerint az ECB leghatékonyabb eszköze, amiből a piacok értenek, a mennyiségi lazítás, a fokozott eszközvásárlás, aminek hatása valamennyire értelmezhető.

Összességében az ING közgazdásza szerint az ECB "rendkívül kényelmetlen helyzetben" van a héten, mivel már egy ideje nyilvánvaló volt, hogy kevés lehetősége van hatást gyakorolni, erre jött rá a mostani válság.

Lagarde hamarosan sajtótájékoztatón ismerteti a döntés részleteit, és próbál a piacok számára megnyugtató válaszokat adni.