Dorian még a Katrinánál is erősebb

A Severe Weather összevetette a kétségtelenül pusztító erejű Dorian hurrikánt más atlanti viharokkal és trópusi ciklonokkal.

Az elmúlt években számos ötös erősségű Hurrikán pusztított az USA-ban:

Matthew: 2016. október 1.



Irma: 2017. szeptember 7.

Maria: 2017. szeptember 19.

Michael: 2018. október 10

Dorian az ötödik hasonló erősségű vihar az USA-ban - írja a meteorológiai portál.

A mostani vihar 185 mérföld per órás (297 km/h) meximális széllökései még a New Orleanst leromboló 2005-ös Katrina hurrikánánál is nagyobbak, ott ugyanis "mindössze" 175 mérföld per órát mérek. A Katrine középpontjában a nyomás 902 hPa körül alakult, szemben a Dorian 909 hPa nyomásával. A Katrina ugyanakkor sokkal nagyobb kiterjedésű volt.

Four straight years.



Five category five hurricanes.



Five incredible eyes. pic.twitter.com/LeD1nnbRZb - Dakota Smith (@weatherdak) September 1, 2019

Bár a tájfunokkal való összevetés nehézkes, mert azokról közel sincs annyi adat, mint a hurrikánokról, a Severe Weather szerint Dorian - bármennyire pusztító is - gyengébb mint a 2013-as Haiyan és a 2016-os Meranti nevű tájfun, ahol a szélsebesség bőven 300 km/h felett alakult.

Dorian szintén gyengébb, mint a 2015 októberében Mexikó mellett tomboló Patrícia, amelyben a legerősebb lökések elérték a 215 mérföld per órát (345 km/h). Patrícia azonban főként a nyílt tenger felett örvénylett, így nem fűződik a nevéhez komoly pusztítás.