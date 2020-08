Dr. Végzet bajt szimatol, főleg, ha nem lesz oltás

Nouriel Roubini amerikai közgazdász professzor, aki sötét jóslataival kiérdemelte a Dr. Végzet becenevet nem látja túlságosan biztatónak a közeljövőt. Korábban a gazdaság V alakú fellendülését jósolta a válság nyomán, ám ma már az abc más betűit hívja segítségül, hogy jellemeze, mit hozhat a következő fél-egy év.

A világgazdaság a lassú kilábalás kockázatával került szembe, sőt, jöhet egy újabb visszaesés, ha nem sikerül záros határidőn belül megtalálni azokat az oltásokat, amelyeket kellően sok ember megkaphat - nyilatkozta a Bloombergnek Nouriel Roubini amerikai közgazdász professzor, aki azon kevesek közé tartozott, aki előre látták a 2008-ban kirobban pénzügyi válságot.

Azóta vegyes pontossággal osztja meg előrejelzéseit az újságolvasókkal. A szakértő az abc nagybetűit hívta segítésül, hogy elmagyarázza, mire is gondol pontosan.

Ahogy mondta, korábban úgy vélte, hogy a gazdaság a koronavírus-járvány okozta gazdasági recesszió mélypontjáról mintegy visszapattan, és amilyen gyors volt a hanyatlás, olyan gyors lesz a kilábalás, azaz a gazdaság V alakú utat jár be. Ma már úgy látja, hogy a visszaesés mélyén hosszabb ideig elidőzhetnek a gazdaság szereplői, aztán jöhet a fellendülés, azaz U alakú lesz a változás. Ennél rosszabb lehet a helyzet, ha a világ gyógyszerfejlesztői nem tudnak gyorsan előállni a vírus elleni vakcinával, illetve ha a gazdaságösztönző csomagok nem lesznek elég hatásosak. Ez esetben a beinduló növekedés megtörhet és a történet W alakot ölthet.

Csalóka optimizmus

A professzor, aki egyébként a Roubini Macro Associates Inc. tanácsadó cég vezérigazgatója is, arra is felhívta a figyelmet, hogy a Wall Streeten megfigyelhető fellendülést, azaz optimizmust nem támasztják alá a reálgazdaságban látható folyamatok. A Main Street - ahogy szemben a pénzügyi központnak helyet adó a Wall Streettel a reálgazdaságot emlegetni szokták - küszködik. A koronavírus-fertőzések megszaporodása, amit a világ számos országában megfigyelhettünk, lefékezte a karanténok feloldása után a gazdaságban megindult erősödést - fejtegette a szakértő.

A folyamatokat majdnem valós időben követő mutatók, amelyeket a Bloomberg Economics figyel, azt jelzik, hogy a fejlett országokban lelassult a fellendülés, sőt, egyes európai országokban vissza is fordult. Az Egyesült Államokban a professzor nemes egyszerűséggel azt várja, hogy a lakáspiac hamarosan összeomolhat, Európában pedig a járvány új hulláma miatt a munkanélküliség következő növekedési periódusa jöhet.

Európa jobb

Szerencséjük az öreg kontinens munkavállalóinak, hogy munkahelyeik sokkal komolyabb védelemben részesülnek, mint az Újvilágban. Az erősebb szociális kohézió jobb eredményeket hoz a válságok idején, mint az USA-ban jellemző "vadnyugati kapitalizmus" - mondta Roubini. Ezt a véleményét azzal támasztotta alá, hogy míg Németországban, sőt, a koronaválságtól sokkal keményebben sújtott Olaszországban is viszonylag kevéssé nőtt a munkanélküliség, addig az Egyesült Államokban két számjegyű a munkanélküliségi ráta, ami a valóságosnál valószínűleg kedvezőbb képet mutat, mivel sokan nem jelentkeznek be a munkanélküli-ellátásba, így nem jelennek meg a munkaügyi statisztikában.