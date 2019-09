Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drámai javaslat: korlátozni kell a személyautók használatát

Radikális javaslatra késztette a brit környezetvédőket a londoni statisztikai hivatal jelentése, amelyből kiderült, hogy Nagy-Britanniában nőtt a közlekedés károsanyag-kibocsátása az elmúlt 30 évben, annak ellenére, hogy egyre hatékonyabb motorokkal felszerelt autók jelennek meg a piacon.

Nagy-Britanniában több üvegház hatású gázt bocsátanak ki a közlekedési eszközök, mint 1990-ben, annak ellenére, hogy az autók egyre hatékonyabb motorokkal kerülnek forgalomba - derült ki a londoni statisztikai hivatal jelentéséből, amelyet a Guardian idéz. A magyarázat egyszerű: a forgalom növekedése messze ellensúlyozza az egy járműre jutó károsanyag-kibocsátás csökkenését. Az előbbi harmadával nőtt az elmúlt harminc évben, így végeredményeben hat százalékkal emelkedett a motoros járművek károsanyag-kibocsátása.

Miközben 1990-ben 255 milliárd mérföldet tettek meg ezek a járművek a szigetország útjain, 2018-ban már 328 milliárd mérföldet. A károsanyag-kibocsátás, mindenekelőtt a szén-dioxid-kibocsátás 2007-ben, a pénzügyi válság 2008-as kirobbanása előtt érte el csúcsát, majd csökkent valamelyest. Ezt követően 2013-től ismét növekedni kezdett, és 2017-re elérte a 118 millió tonnát, ami több mint ötöde az Egyesült Királyság kibocsátásának.

Dízelautók

Az elmúlt évtizedekben a kormányok támogatták, hogy az autósok váltsanak a kisebb fogyasztású dízelmotoros autók használatára. Ez csökkentette ugyan a szén-dioxid-kibocsátást, de a dízelmotorok egyéb szennyezései miatt rontotta a városok levegőjét. A közlekedési szektor - beleérve a vasutat és a légi közlekedést is - immáron nagyobb környezetszennyező, mint az energiatermelés. Az utóbbi annyival javult, hogy az Egyesült Királyság összesített károsanyag-kibocsátása közel harmadával csökkent az elmúlt három évtizedben.

A járműgyártók ugyan nagy hírverést csapnak a körül, hogy mennyivel csökkent a termékeik károsanyag-kibocsátása a javuló benzin- és dízeltechnológiának köszönhetően, ám a közlekedés továbbra is a legnagyobb légszennyező szektor - fejtegette a Guardiannak Jenny Bates, a Friends of the Earth környezetvédő szervezet aktivistája. Ezért szerinte ezt a kétféle meghajtást mielőbb ki kellene vonni a forgalomból.

Nincs más megoldás

Bates elismeri, hogy a motorok fejlődnek, de úgy véli, hogy a belső égésű technológia a légszennyezés rabjává teszi az embereket, ráadásul árt az egészségüknek. Ezért nem lát más módot a helyzet gyors javítására, mint az autókkal megtett utak drasztikus korlátozását. Ösztönözni kell a tisztább közlekedési módok, a kerékpározás és a tömegközlekedés használatát, leginkább azzal, hogy csökkentik ezek költségeit.

A környezetvédők rémesnek tartják, hogy Angliában az elmúlt öt évben csökkent a buszos utazások száma, nem is kevéssel, hét százalékkal, azaz több mint 300 millió utazással. Ennek következtében a helyközi járatok felét megszüntethetik a helyhatóságok. A busz- és vonatjegyek ára az elmúlt időszakban gyorsabban emelkedett az inflációnál.

Eközben a közvélemény-kutatások szerint az elektromos autók terjedésének legfőbb akadálya, hogy nincs elég töltési lehetőség. Ugyanakkor az autósok úgy vélik, hogy az elektromos meghajtású autók olyan elterjedtek lesznek tíz év múlva, hogy csak jelző nélkül, csak autókként fogják emlegetni ezeket az emberek.