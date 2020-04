Drámai, már-már kétségbeesett ötlet a baj elhárításra

Donald Trump, az USA elnöke azt fontolgatja, hogy kormánya azért fizetne az amerikai olajtermelőknek, hogy - egy időre vagy rossz esetben végleg - hagyják a földben fekete aranyukat. Az ellenzéki demokratáknak nem tetszik az ötlet.

A Trump-adminisztráció azt fontolgatja, hogy fizetne az amerikai olajtermelőknek, ha leállnának az olajkitermeléssel - írja a Bloomberg.

A közgazdasági szempontból abszurd ötletet az szülte, hogy a világ olajkeresletének összeomlása találkozott azzal a körülménnyel, hogy az olajkutakat nem lehet egyszerűen ki- és bekapcsolni. Számos olyan kút van, amelyen egyáltalán nem lehetne újrakezdeni a kitermelést, ha egyszer leállítják. Ezért a cégek tárolókba halmozzák fel a felszínre hozott fekete aranyat, ám a közel kerültek ahhoz a ponthoz, amikor minden lehetséges tároló színültig megtelik olajjal az egész világon. Az alacsony olajárak miatt a viszonylag drágán termelő olajpalacégek amúgy is a csőd szélére sodródtak, így túlélésükhöz valahonnan be kellene esnie némi pénznek.

A terv

Az energiaügyi minisztérium elképzelése szerint 365 millió hordó olaj kitermelésének elhalasztásáért fizetnének, amelyet így az USA stratégiai olajtartalékának minősítenének - árulta el a hírügynökségnek egy a tárcánál dolgozó, neve elhallgatását kérő tisztviselő. Az észak-amerikai WTI kőolaj ára 20 centtel, 20,40 dollár/hordó fölé emelkedett a hír kiszivárogtatása után.

A kormány azt használná ki, hogy a szövetségi törvények értelmében az energiaügyi minisztérium egymilliárd hordó rendkívüli olajtartalékot halmozhat fel anélkül, hogy törvény meghatározná, hová kell elhelyezni azt. Más szóval a kormány meglévő tárolóin kívül is tartalékolhat. A "Tartsd a földben" terv megvalósításához dollármilliárdokra lenne szükség, amihez a kongresszusnak is hozzá kellene járulnia, ám pénzügyi mentőövet dobhatnának vele a csőd szélén táncoló olajvállalatoknak.

Vészhelyzet

Az elemzők, köztük a Wood Mackenzie és az IHS Markit úgy vélik, hogy az említett ellentmondás miatt a nyárra elfogy a világ minden olajtárolási kapacitása. Amikor ez megtörténik, akkor a termelők amúgy sem tehetnek mást, mint hogy lezárják a kútjaikat. Egyes termelők már most is vasúti olajtartályvagonokban tárolják a felhalmozódó nyersolajat, mások sóbányák föld alatti üregeiben és fontolgatják azt is, hogy tankhajókat hordoznak le az olaj eltárolása céljából. Egyes vezetékeken visszafelé folyik az fekete arany a feldolgozóktól a tárolók felé.

Ezért merült fel, a lehetőség, hogy egyszerűbb lenne azért fizetni, hogy a cégek a földben hagyják az olajat, aztán amikor majd kitermelik, törleszthetik az állami támogatást. A kormány aukciókon választaná ki, melyik vállalat kaphat pénzt - a legalacsonyabb igényeket részesítenék előnyben. Van azonban a terv végrehajtásának egy politikai akadálya is: a Kongresszus demokrata ellenzéke nem támogatja az olajipar életben tartását, mert úgy gondolja, hogy a dollármilliárdokat a zöldenergia-ipar fejlesztésére kell fordítani. Az elvük: a legjobb kőolaj, a földben maradó kőolaj.